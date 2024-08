Convenção reúne mais de cinco mil apoiadores a candidatura de Alberto Macedo na Barra

Pelas ruas da Barra dos Coqueiros o que mais se comenta é o sucesso da convenção partidária da coligação A Barra Avança com Trabalho, composta pelo União Brasil, PL, Podemos e Mobiliza, que confirmou o nome de Alberto Macedo (União Brasil) como candidato à reeleição para prefeito e Géssica dos Anjos (Podemos) como vice-prefeita.

Mais de cinco mil pessoas, entre apoiadores, militantes e importantes lideranças políticas, compareceram ao evento partidário no último domingo, 4, mostrando a força e a união do agrupamento político liderado por Alberto Macedo, que vem promovendo na Barra dos Coqueiros uma gestão desenvolvimentista, atraindo atividades empresariais, cada vez mais empreendimentos imobiliários, transformando a cidade em uma das mais promissoras de Sergipe – conforme apontam dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Diante da repercussão positiva da convenção, Alberto expressou a sua alegria, emoção e gratidão pelo maciço comparecimento da população. “Eu quero agradecer de todo o coração a todos que compareceram à convenção da nossa coligação A Barra Avança com Trabalho. Marcamos a história da Barra dos Coqueiros com a maior convenção que já existiu aqui nesse município”, declarou.

Compromisso e eficiência

Sob a liderança de Alberto Macedo, a Administração Municipal da Barra dos Coqueiros tem realizado avanços em diversos setores da sociedade – obras de infraestrutura urbana, construção de unidades de saúde, creches e escolas – tornando o gestor sinônimo de compromisso e eficiência em gestão.

“A presença de todos foi muito importante para nos motivar e nos dar a certeza de que estamos no caminho certo. Senti no olhar de cada um a esperança de que o trabalho continue e que a gente possa trazer cada vez mais desenvolvimento, progresso, e melhoria de vida para cada cidadão barracoqueirense”, afirmou Alberto Macedo.

Ex-prefeito, forte liderança da Barra dos Coqueiros e apoiador da chapa formada por Alberto e Géssica, Gilson dos Anjos esteve presente na convenção e afirmou que, sem dúvidas, se tratou do maior evento partidário que o município já viu.

“A maior convenção da história política da Barra dos Coqueiros confirmou Alberto e Géssica como a melhor opção. A presença maciça do povo confirma o favoritismo. Eu ainda estou anestesiado de felicidade. Foi lindo ver. Foi um momento histórico na cidade e uma lembrança linda para guardar em meu coração”, disse Gilson dos Anjos.

