Coopanest mobiliza e consegue a adoção de 264 cartinhas do Papai Noel dos Correios

Ver o sorriso de uma criança no Natal é o sentimento que move a Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) em participar da Campanha Papai Noel dos Correios. Este ano mais um recorde foi batido pela cooperativa na adoção de 264 cartinhas.

O presidente da Coopanest-SE, José Eduardo de Assis Silva, agradeceu o empenho dos cooperados, colaboradores e familiares que se uniram para contribuir com a campanha. “A cada ano superamos as expectativas, batemos o recorde em cartas e valor arrecadado em presentes. Com certeza será um Natal bem legal para essas crianças”, destacou.

A representante dos Correios, Gabriella Mello, foi à sede da cooperativa para recolher os presentes. Na ocasião, ela fez a entrega do Certificado “Seja você o Noel”, um reconhecimento pela participação da Coopanest-SE na Campanha Papai Noel dos Correios. “A participação da Coopanest é muito importante para o sucesso da campanha e todos os anos sabemos que podemos contar com o apoio da entidade para realizar o sonho das crianças que enviam suas cartinhas para o Papai Noel”, ressaltou a assessora dos Correios.

Este ano a entrega dos presentes contou com a presença de Natali Just Santana (09), campeã brasileira e sul-americana de Ginástica Rítmica. A atleta infantil é patrocinada pela Coopanest-SE e fez questão de acompanhar de perto esse momento especial. “Eu fico muito feliz sabendo que muitas crianças vão ganhar presentes no Natal”, afirmou.

Campanha

A campanha, realizada há 35 anos pela empresa, começou com uma ação de solidariedade dos funcionários dos Correios. Ao ver cartinhas para o Papai Noel deixadas pelas crianças nas caixas de correio, os carteiros acabaram se mobilizando para atender os pedidos. Mais tarde, a empresa criou um programa corporativo para disponibilizar as cartas para adoção por toda a sociedade.

Fonte: Assessoria

Foto: Amanda Chagas