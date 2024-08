Coopanest-SE recebe homenagem do Projeto Social de Judô da PM

Ao completar 13 anos de existência, o Projeto Social de Judô da Polícia Militar de Sergipe promoveu um evento para celebrar a data e homenagear pessoas e instituições que contribuem com a ação. A solenidade ocorreu na noite de segunda-feira, 12, no auditório do Centro de Formação de Praças (CFAP) e contou com as presenças dos alunos, familiares e homenageados. Na oportunidade, os jovens beneficiados pelo projeto receberam certificados e mudaram de faixa.

O vice-presidente da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe ( Coopanest-SE ), Roberto Mellara, recebeu a Menção Honrosa em reconhecimento ao apoio dado pela entidade médica ao Projeto Social. “Parabéns a todos que fazem esse projeto grandioso. Vimos ele criança e nesta noite se tornar adolescente”, disse Dr. Mellara, ressaltando a importância do trabalho que a entidade esportiva realiza. “Ficamos felizes por poder contribuir. Que outros projetos como esse possam ser criados pela Polícia Militar, porque eles fazem a diferença. Podem contar sempre com a Coopanest”, garantiu.

O impacto da atividade esportiva nas crianças e adolescentes assistidos pelo projeto é externado por eles em cada conquista e avanço de categoria. “Desde pequeno eu sinto paixão pelo judô. Quando eu comecei a praticar, vi que aqui não é só um esporte, é um aprendizado para vida e eu só tenho a agradecer ao Sensei Élvio”, afirmou Antony, que faz parte do projeto há 10 anos.

As palavras deles foram reforçadas com o depoimento da sua mãe, dona Rosângela Nunes, a tia Carol, que conheceu o projeto através de uma amiga. “O meu filho Antony, era hiperativo e isso me preocupava. Ele chegou aqui com cinco anos e hoje está com 15. A mudança dele foi significativa, tanto no comportamento quanto no rendimento escolar”, contou a mãe orgulhosa.

Noite de festa

Durante a comemoração aos 13 anos do projeto, e da mudança de faixa de 50 crianças assistidas pela instituição, foi anunciado pelo coordenador, Sargento Élvio Marcelo, a entrega ainda em 2024 da sede própria do projeto. “Quero agradecer ao governador Fábio Mitidieri, ao secretário de Segurança Pública João Eloy e ao comandante da Polícia Militar, Coronel Alexsandro Ribeiro, por essa obra que é o sonho de todos nós. Quando ela estiver pronta, atenderemos com mais conforto as nossas 180 crianças e poderemos ampliar o atendimento”, informou o coordenador.

O Sargento Élvio agradeceu ainda a todos os parceiros que tornam o Projeto Social de Judô viável. “Se não fosse o apoio e as contribuições que recebemos isso não seria possível. Quero agradecer a Coopanest-SE, nas pessoas de Dr. José Eduardo e Dr. Mellara, que sempre foi nossa parceira”.

O Projeto Social

De acordo com Sensei Élvio, o Projeto Social de Judô da Polícia Militar começou de forma despretensiosa. As aulas eram ministradas apenas para os policiais que começaram a trazer os filhos. “Iniciei com três filhos de policiais, depois passou para 20, 30, 50 e hoje temos 180 crianças atendidas e estamos com uma lista de espera de 200. No momento não podemos atender porque o espaço é reduzido, mas com a entrega de nossa sede moderna, ampla, que só o tatame terá 220 m2 de área de combate, possibilitará atender até 500 crianças”, assegurou o Sargento Élvio.

O Projeto Social Polícia Militar atende crianças do Bairro América e áreas vizinhas. Com a nova sede, também será ofertado, além do judô, treinamento de luta olímpica e os alunos receberão alimentação e acompanhamento.

“Estamos num ano olímpico e as três medalhas de ouro do Brasil vieram de atletas de origem pobre e humilde. E essa é uma das funções sociais do esporte, contribuir para uma ascensão social e acima de tudo o objetivo do Projeto Social da Polícia Militar é fazer uma prevenção à criminalidade entre jovens.

Não queremos que a criança entre na criminalidade e estamos conseguindo evitar isso. Hoje nós temos alunos que são estudantes de Direito, Medicina, Educação Física, Fisioterapia e policiais militares”, ressaltou orgulhoso o Sensei Élvio, destacando que a instituição atende a alguns eixos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): educação, saúde e pacificação da sociedade.

Fonte e foto assessoria