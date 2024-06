Cooperativa SEPARE é contemplada com o SELO ODS 2024

No dia 21/06, a Cooperativa SEPARE foi contemplada com o SELO ODS 2024, uma premiação que reverencia as instituições que desempenharam ações de grande relevância para a sociedade e que estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Promovida pelo Movimento ODS, essa premiação destaca o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social.

Para a SEPARE, é uma satisfação inenarrável receber este reconhecimento ao nosso trabalho. As ações premiadas foram um conjunto de atividades realizadas em parceria com a Prefeitura de Canindé e o Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco (CONBASF), que objetivaram o encerramento das atividades do lixão a céu aberto em Canindé de São Francisco-SE. Há época, diversas pessoas trabalhavam em condições quase sub-humanas, sem renda fixa e sem equipamentos básicos.

Após o encerramento das atividades, a cooperativa SEPARE protagonizou a reestruturação das condições de trabalho desses indivíduos. Atualmente, eles são cooperados, recebem um valor fixo mensal pelo seu trabalho, além de participarem de cursos e capacitações promovidos pela entidade, e têm acesso a toda estrutura básica para um trabalho digno.

Nossa conquista está profundamente enraizada na agenda ESG (Environmental, Social, and Governance). O encerramento do lixão não só melhorou a qualidade de vida dos trabalhadores, mas também reduziu significativamente a pegada de carbono da região, contribuindo para um meio ambiente mais saudável e sustentável.

O presidente da Cooperativa Elvis Americo declarou: “Gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos nessa conquista: à diretoria, aos parceiros, fornecedores, clientes, ao Consultor Fabio Henrik da DOTE Consultoria que foi o responsável pela elaboração e submissão do projeto, aos cidadãos que desempenham um papel importante em nosso trabalho e, principalmente, aos cooperados, que são a chave mestra para o bom desenvolvimento das nossas ações. Estamos comprometidos em continuar promovendo o desenvolvimento sustentável, sempre com um olhar atento ao bem-estar de nossos cooperados e ao impacto ambiental de nossas atividades.” Desse modo a entidade busca aprimorar suas ações e continuar gerando impacto positivo nas cidades em que atua!

Texto e foto Helena Guimarães