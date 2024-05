Cooperativas comemoram ampliação da coleta seletiva e geração de empregos em Aracaju

Com o objetivo de fomentar a coleta seletiva e gerar mais emprego e renda, a Prefeitura de Aracaju assinou, na manhã de quarta-feira, 15, o contrato para a operação da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis, através das cooperativas Care, Coores e União. A iniciativa visa promover a execução do serviço de coleta, transporte e triagem de resíduos sólidos possíveis de reutilização e reciclagem, além da realização de ações de educação ambiental no município. Com o contrato de R$ 1,3 milhão, a administração municipal está revitalizando as ações relacionadas à reciclagem, visando proporcionar uma renda justa aos cooperados e catadores por meio do trabalho realizado, o qual promove a qualidade de vida na cidade.

Os representantes das cooperativas comemoram a assinatura do contrato que além de colaborar com a política ambiental de Aracaju, irá fomentar a economia por meio dos processos de reciclagem, através da coleta seletiva e a promoção da consciência ambiental. Para o presidente da cooperativa União, Jackson Miller Batista dos Santos, esse é um grande passo dado para a construção de uma cidade pautada no desenvolvimento sustentável, beneficiando a todos.

“Esse é um momento muito importante, porque vai beneficiar muito as cooperativas. Onde as cooperativas não têm ajuda, a partir de agora vai começar a ganhar por material coletado e vendido. É uma forma de trazer mais renda para os catadores, ratear os custos. Essa assinatura é um momento histórico e a gente agradece ao prefeito Edvaldo Nogueira por essa grande oportunidade que estamos tendo”, diz.

A presidente da Cooperativa de Reciclagem do bairro Santa Maria (Coores), Marilene Alves, também destaca a importância desta ação para todos os envolvidos. “Isso vai mudar a nossa vida em tudo, vai trazer melhorias e possibilitar que a gente agregue mais catadores, que são de fora e necessitam deste trabalho. Além disso, é também uma forma de gerar mais emprego e renda”, afirma.

Já o presidente da Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care) e da Rede de Cooperativas, Dárcio Ferreira, ressalta que, com os recursos fornecidos por meio do contrato, será possível ampliar e melhorar o processo de coleta seletiva na cidade.

“Estávamos precisando muito desse contrato para auxiliar na nossa despesa em relação à coleta seletiva. Estava muito difícil executar esse trabalho sem ter esse contrato assinado. Agora a gente pode dar um atendimento à população com mais qualidade, poderemos fazer investimento em infraestrutura para que o sistema melhore.O contrato é baseado nisso, de cobrir esses custos do processo de coleta seletiva. O trabalho de nós catadores é muito importante, pois a gente ajuda na preservação do meio ambiente, além de ser um trabalho social e isso traz melhoria para a qualidade de vida dos aracajuanos”, declara.

Grande avanço

Essa ordem de serviço visa abraçar todas as cooperativas que atuam em Aracaju e que estão vinculadas à rede, conforme explica o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Bruno Moraes.

“Isso possibilita a ampliação das nossas ações de cobertura da coleta seletiva na cidade. Esse é um contrato no qual remuneramos por tonelada recolhida e, com isso, possibilitamos que os catadores desonerem seus custos e possam, na venda, ter uma renda extra cada vez maior. É um grande avanço, pois agora a gente amplia a possibilidade de várias cooperativas estarem trabalhando em conjunto. Com ele, temos mais uma ferramenta que se adere ao planejamento de gestão de Aracaju, relacionada aos resíduos sólidos recicláveis, onde já contamos com o cata-treco, a nossa rede de ecopontos e a nossa rede de PEV’s”, explicou.

Quem também esteve presente na solenidade de assinatura foi o procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, Eduardo Côrtes, que afirmou ser esse um momento histórico.

“É um resgate do trabalho dessas pessoas, mulheres e homens, que prestam esse grande serviço ambiental aqui em Aracaju, que é a coleta e recuperação de materiais que podem ser reciclados. Desta forma fazendo um grande bem, não só à gestão de resíduos da própria cidade, como também gerando economia de recursos, evitando que esses materiais sejam destinados a um aterramento, que é um ônus a todos os cidadãos, possibilitando uma maior preservação ambiental”, disse.

A coleta seletiva é realizada, atualmente, em 19 bairros de Aracaju, e esse serviço poderá ser ampliado graças à assinatura do contrato, que passa a vigorar a partir de agora, com validade até o dia 8 de janeiro de 2025 – e a possibilidade de ser prorrogado por igual período. Estima-se que 400 toneladas de resíduos recicláveis são recolhidos mensalmente, a um custo de 250,49 por tonelada.

Foto: Ascom/Emsurb