Coordenador Regional Marcelo Carregosa promove visitas técnicas em escolas de Simão Dias

Na última semana, Marcelo Carregosa, Coordenador Regional de Esporte Escolar da região Centro-Sul de Sergipe, realizou uma série de visitas técnicas a escolas estaduais localizadas no município de Simão Dias. A iniciativa visa fortalecer e promover a prática esportiva no ambiente escolar, por meio do diálogo direto com as administrações escolares.

Durante essas visitas, Marcelo se reuniu com gestores escolares para discutir os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento de programas esportivos nas escolas. Ele também buscou delinear estratégias que incentivem a participação dos alunos em atividades esportivas. Esse esforço faz parte de uma iniciativa coordenada para reconhecer o esporte como uma ferramenta vital para a inclusão, a disciplina e a educação cívica.

As visitas foram realizadas sob a direção do Secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, e do Superintendente Executivo da Secretaria de Estado da Educação, Professor Edson Costa. Ambos enfatizam o compromisso do estado em elevar o esporte escolar como um componente essencial para o desenvolvimento integral dos alunos sergipanos.

Além disso, a presença do coordenador regional nas escolas busca estreitar o relacionamento entre a Secretaria Estadual de Educação e as instituições de ensino, garantindo que as necessidades das escolas sejam ouvidas e que ações sejam implementadas para contribuir para uma educação pública de qualidade.

