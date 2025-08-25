Copa Serigy valoriza futebol sergipano e incentiva atletas no estado de Sergipe

A 1ª Copa Serigy de Futebol Amador, competição promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e apoio do Banese, tem movimentado o esporte desde o último dia 16. Com participação de 31 municípios e 62 equipes masculinas e femininas, o evento esportivo tem sido uma oportunidade de desenvolver times amadores e expandir a experiência de atletas e treinadores.

Realizada em 24 cidades-sede, a competição conta com programação de 154 partidas até 26 de outubro, com premiação de R$ 210 mil, distribuídos de forma igualitária entre as categorias. Além disso, a equipe campeã feminina representará Sergipe na Copa Rainha Marta Nordeste, ampliando a visibilidade do futebol sergipano no cenário regional.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, enfatiza que a 1ª Copa Serigy é um marco importante para o esporte sergipano. “Esse fomento garante não apenas a valorização do futebol de base e dos times amadores, mas, também, fortalece toda a cadeia esportiva, envolvendo atletas, treinadores e comunidades. Nosso compromisso, enquanto Governo de Sergipe e Secretaria do Esporte e Lazer, é criar oportunidades, democratizar o acesso ao esporte e estimular a prática esportiva como ferramenta de inclusão, saúde e cidadania”, reforça.

Um marco da competição é a obrigatoriedade da inscrição de equipes femininas por todos os municípios participantes, consolidando o protagonismo do futebol feminino no estado. No time da capital sergipana, por exemplo, metade das participantes tem idade acima de 18 anos e as demais entre 14 e 17, promovendo a troca de experiência entre as gerações.

A técnica Gracielle Costa Reis, 36 anos, trabalha com futebol há 16 anos e conta como a iniciativa do Governo de Sergipe está sendo fundamental para alimentar os sonhos daqueles que almejam uma carreira no futebol e especialmente para incentivar a modalidade feminina. “Foi algo excepcional esse campeonato, elas estão desbravando algo que a gente tentou, lutou e não conseguiu, então o papel do Estado está sendo fundamental para o desenvolvimento do futebol em Sergipe, para que mais meninas participem, para vermos surgir novas craques e para as que elas tenham a oportunidade de mostrar do que elas querem viver, também”, revela.

Ainda segundo ela, a competição tem sido essencial para o desenvolvimento daqueles que tanto buscam se profissionalizar. “Todo esporte começa pelo amador, a partir do amador você tenta se profissionalizar. Então, essa Copa é fundamental para que essas meninas comecem a sonhar a viver realmente da modalidade. Acredito que essa competição já está revelando novas meninas que poderão jogar em equipes do estado e até de fora”, ressalta.

Para a jovem Victória Gabrielle, 17, do time de Aracaju e moradora do Bairro América, o campeonato oferece visibilidade para os atletas que sonham em se tornar profissionais. “O esporte, para mim, é alegria, saúde e felicidade, e esse campeonato é uma grande oportunidade para todas nós, principalmente para os jovens, de ter uma visibilidade maior. A gente não esperava por esse campeonato e foi muito bom porque não são só os meninos que estão representando Aracaju, mas nós, meninas, também. Quero ser atleta profissional e sonho em um dia participar de uma Copa do Mundo”, conta a estudante do Centro de Excelência Leandro Maciel.

Oportunidade

Segundo o técnico do time masculino de Itaporanga D’Ajuda, Jorge Luiz Marco, 34, o campeonato traz visibilidade e motivação para que o esporte continue sendo instrumento de transformação na vida dos sergipanos. “São 25 atletas do masculino inscritos por Itaporanga e 25 do feminino nessa competição que é de suma importância para dar maior visibilidade a esses atletas, para que muitos deles possam realmente chegar a ter um futuro melhor. E isso muda a realidade nas comunidades, pois o esporte mantém os nossos jovens ocupados”, considera.

O técnico informa que a competição incentiva os atletas também a terem mais foco nos treinos. “Eles estão treinando diariamente, todos motivados e com a expectativa de que isso possa acontecer mais vezes. Os atletas ficaram muito lisonjeados por serem lembrados pelo Estado, já que é a primeira vez que o campeonato acontece aqui”, afirma Jorge Luiz.

Morador de Itaporanga, Edielson Gabriel Araújo, 16, pratica futebol desde os 9 anos e enaltece a importância da iniciativa para os atletas de base. “Ficamos muito felizes quando soubemos que ia ter essa copa, por poder participar de uma competição tão grande. Para a gente, que é jovem, é uma oportunidade de se destacar, principalmente para todos nós que sonhamos ser jogador de futebol”, pontua o estudante da Escola Estadual Pedro Almeida Valadares.

Gilson Cauã Santos, 18, é goleiro do time de Aracaju e espera que a competição abra portas para os atletas locais. “Muitos atletas não tiveram a oportunidade de ter uma grande vitrine como nós estamos tendo.Nos sentimos muito bem representados por essa competição porque, tenho certeza, tem muita gente olhando esse campeonato e estamos treinando muito, focados na competição”, declara o morador do conjunto Castelo Branco.

Para a atleta Crislaine Nascimento, 31, a competição foi uma motivação a mais para retornar ao esporte, após um tratamento oncológico. “Jogo há muito tempo, mas precisei parar para fazer o tratamento oncológico. O futebol é minha paixão, me incentiva em muitas coisas, até no psicológico, porque, quando a gente entra numa fase, assim, difícil, o esporte faz a gente esquecer tudo. Então, fiquei muito feliz quando soube dessa competição e quis participar. Foi tudo para mim porque o futebol feminino é muito excluído, mas o Estado veio e nos deu essa oportunidade ”, expõe a técnica de enfermagem.

Foto: Thiago Silva