CORPO DA ADOLESCENTE NATÁLIA DO COUTO SANTANA CHEGA A ARACAJU NA SEXTA E SERÁ SEPULTADO NO SÁBADO

A família de Natália do Couto Santana Figueiredo, de 17 anos, que morreu em Orlando, nos Estados Unidos, vitima de acidente no dia 29 de julho, informou que o corpo chega a Aracaju na próxima sexta-feira (16), e o velório e o sepultamento será realizado no sábado (17), no cemitério Colina da Saudade.

Relembre o caso

Natália do Couto Santana Figueiredo morava em Orlando, nos Estados Unidos. Natália era estudante do ensino médio e morava na cidade de Orlando há quatro anos, com a mãe e uma irmã de 18 anos.

O acidente foi registrado próximo da State Road 417, quando o veículo dirigido por ela foi atingido na parte traseira e acabou rodando na pista, atingindo outro veículo que estava estacionado no acostamento, e, em seguida em um poste.

Foto arquivo pessoal