Corpo de Bombeiro alerta que manuseio incorreto de fogos de artifício pode gerar queimaduras e explosões com risco de morte

Embora os fogos de artifício sejam uma tradição da cultura nordestina no mês de junho, esses artefatos são explosivos e podem causar graves danos à saúde, como é o caso das queimaduras. O uso de fogos de artifício em locais inadequados também pode gerar grandes explosões, inclusive com risco de morte. Por isso, o Corpo de Bombeiros reuniu orientações sobre a compra e a soltura de fogos de artifício neste mês de junho.

Os cuidados com os fogos de artifício já devem ter início desde a compra desses artefatos, que são explosivos, conforme evidenciou o tenente-coronel Jairo Cruz, assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros. “Ou seja, esses artefatos só devem ser adquiridos em locais devidamente autorizados pela corporação. O cidadão deve solicitar o ARBS, que é o atestado de regularidade fornecido pelo Corpo de Bombeiros”, ressaltou.

Em seguida, o segundo passo é verificar a classe desses artefatos. “Os fogos de artifícios são classificados em classes. Por exemplo, os de classe ‘A’, são os considerados como de venda livre, como os estalos de salão, que qualquer cidadão pode adquirir e que são os mais adequados para crianças, mas claro, supervisionadas por adultos”, informou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros.

“Já os fogos de artifício de classe ‘B’ são aqueles que só podem ser comercializados para maiores de 16 anos, a exemplo dos vulcões. Os fogos de artifício de classe ‘C’, a exemplo de rojões com ou sem varetas, que só podem ser comercializados para maiores de 18 anos. Já os fogos de classe ‘D’, como salva de tiros, só podem ser comercializados para profissionais habilitados”, acrescentou o tenente-coronel Jairo Cruz.

Após a comercialização, de acordo com o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, os cuidados passam a ser sobre o manuseio. “O interessante é utilizar todo equipamento de proteção individual, a exemplo de calça, luva, bota e óculos, se possível. Também é necessário verificar a distância de outras pessoas, bem como de locais de risco como postos de combustíveis e a rede elétrica”, orientou.

Em casos de urgência, o Corpo de Bombeiros estará de prontidão com equipes estrategicamente distribuídas pelo estado. O acionamento pode ser feito pelo telefone 193. O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp – 190) também recebe os chamados direcionados ao Corpo de Bombeiros e aciona as equipes da corporação mais próximas ao local do fato.

Foto ascom Funcap