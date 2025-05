Corpo de Bombeiros atende ocorrência de incêndio em CAPS de Aracaju

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atendeu, na manhã desta segunda-feira (19), a uma ocorrência de incêndio no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), localizado na Rua Distrito Federal, bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

Para o atendimento à ocorrência, guarnições do Quartel Central foram encaminhadas ao local. O fogo ficou restrito a um cômodo, onde funcionava o acolhimento masculino, e um funcionário foi atendido pelos socorristas do Corpo de Bombeiros por conta da inalação de fumaça.

“Fomos acionados por volta das 10 horas. O prédio já havia sido evacuado e funcionários fizeram o combate com os preventivos da própria edificação, através de extintores. O local atingido foi o acolhimento masculino e, segundo funcionários, havia pacientes descansando no momento do incêndio. O fogo danificou camas e o forro. Um vigilante, que atuou no combate, inalou fumaça e foi atendido pelos nossos socorristas no local, sendo liberado em seguida. Fizemos o isolamento do cômodo e orientamos os responsáveis sobre os procedimentos para solicitação de perícia para identificação das causas do incêndio”, afirmou o tenente Ericles Xavier, que comandou o atendimento à ocorrência.

Com informações e foto da SSP