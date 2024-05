CORPO DE BOMBEIROS COMBATE INCÊNDIO EM VEÍCULO DE PASSEIO NO CONJUNTO MARIA DO CARMO, EM DO SOCORRO

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu uma ocorrência de incêndio em veículo no inicio da manhã desta quinta-feira (16), no conjunto Maria do Carmo, município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pelo CBM são de que a guarnição do quartel que fica no município foi encaminhada ao local. Ninguém se feriu sendo registrado apenas danos materiais.

“Era um veículo a gás. Controlamos as chamas e depois verificamos que havia um vazamento de gás, então acionamos a válvula para cessar. O proprietário contou que percebeu as chamas no capô do veículo e tentou conter com o extintor, sem sucesso. Ninguém se feriu”, informou o sargento Thiago Gonzaga, que comandou o atendimento.

Com informações e foto do CBM/SE