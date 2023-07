Corpo de Bombeiros Militar combate incêndio em uma residência e uma van no município de Itabaiana

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) registrou dois incêndios nesta quarta-feira (12) no município de Itabaiana. A primeira ocorrência aconteceu no início da tarde, em uma residência, e o segundo caso em uma van que foi consumida pelo fogo.

As informações são de que o proprietário da residência disse que o incêndio teria sido intencional. Apesar das chamas a situação foi controlada sem vítimas e sem afetar as casas vizinhas. No entanto, o fogo causou danos materiais.

O segundo incidente atendido pelo CBM, ocorreu na BR-235, onde uma van estacionada em frente a um supermercado foi envolvida pelas chamas. O incêndio chegou a ameaçar a rede elétrica do local devido à intensidade do fogo, porém não houve feridos. Segundo o CBMSE, a van estava desocupada no momento do incêndio e não houve vitimas.

Foto CBM