O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na manhã desta sexta-feira (28), para combater um principio incêndio em um shopping popular localizado na Rua Itabaianinha, em Aracaju.

As informações passadas pelo CBM são de que o fogo começou no aparelho de ar condicionado, mas não se alastrou. As equipes agiram rápido e debelaram as chamas. Ninguém ficou ferido sendo registrado apenas danos materiais.

Foto redes sociais