Corpo de Bombeiros procura jovem de 19 anos que desapareceu em lagoa no município de Japaratuba

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe informou que um jovem de 19 anos desapareceu na tarde desta terça-feira (13) em uma lagoa localizada no Povoado São José, no município de Japaratuba.

Familiares do jovem informaram que o jovem estava no local com amigos banhando cavalos, quando um dos rapazes levou um coice e se afagou. O jovem desaparecido teria tentado ajudar o amigo mas também acabou se afogando e sumiu nas águas da lagoa.

No início da noite, as buscas foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros e os trabalhos de busca retornam nesta quarta-feira (14).

Foto: Arquivo pessoal