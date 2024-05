CBM realiza buscas por homem que desapareceu no rio São Francisco

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) reiniciou na manhã desta segunda-feira (20), as buscas por um homem de 29 anos que desapareceu após mergulhar na prainha do rio São Francisco, em Propriá. O CBM informou que o caso foi registrado nesse domingo (19).

O CBM informou ainda que os trabalhos de busca foram iniciados pela equipe do Quartel de Propriá, e a equipe de mergulho foi acionada. “Fizemos o mergulho padrão na área onde ele veio a submergir, na tarde do domingo, mas a vítima não foi localizada. Na manhã desta segunda-feira, as buscas prosseguem com bote pelo leito do rio já que pelo tempo em que aconteceu o afogamento, o corpo deve estar na superfície”, afirmou o major Fábio Caldas, coordenador da equipe de mergulho do CBMSE.

Com informações e foto do CBMSE