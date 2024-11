Um homem de 27 anos que estava desaparecido há 10 dias, foi encontrado na manhã deste domingo (24), após ser localizado por um pescador dentro de um açude em uma fazenda localizada no Povoado Baixa Fria, no município de Riachão do Dantas.

A Policia Militar atendeu a ocorrência e informou que a área foi isolada e as equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da Criminalística foram acionados e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.