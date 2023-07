Corpo de personal trainer será sepultado nesta segunda em Aracaju

O corpo do professor de educação física e personal, Edson Nem, de 40 anos, que morreu após acidente na manhã deste domingo (02), será velado no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju. O sepultamento está previsto para acontecer a partir das 10 horas, desta segunda-feira (3).

Edson Nên morreu após colidir a motocicleta que conduzia em uma estrutura de concreto na rótula na Avenida José Carlos Silva, no Conjunto Orlando Dantas, em Aracaju.

O professor Edson Nem era casado com Fabiane Feitoza, irmã da deputada federal Katarina Feitosa (PSD), e tinha um filho de 9 anos. No dia 8 de agosto próximo, o personal trainer completaria 40 anos de idade.

Em nota, a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) de Aracaju lamentou o falecimento do profissional, que atuava como professor de funcional na Estação Cidadania há dois anos e se solidarizou com a família. ‘Sua alegria e energia eram inconfundíveis e contagiavam a todos. Sentiremos sua falta! Nossos sentimentos aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Que Deus conforte o coração de todos!”.

Foto: arquivo pessoal