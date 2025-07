Corpo de piloto morto em queda de aeronave em Sergipe permanece no IML

O corpo Alexandre de Franco Farias, de 52 anos, que morreu após a queda de um avião agrícola em Sergipe, nesta sexta-feira, permanece no Instituto Médico Legal (IML) em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pelo Instituto Médico Legal são de que o corpo foi necropsiado e constatada algumas lesões e politraumatismo devido ao impacto. Também foi coletado o material genético da vítima para realização de exame toxicológico.

A empresa R Pilau Serviços Aero Agrícolas LTDA, proprietária do aeronave que caiu no interior de Sergipe disse que o piloto Alexandre Farias era experiente e altamente capacitado.

Segundo a Secretária de Segurança Pública, a previsão é que familiares do piloto cheguem ao estado no fim da tarde deste domingo (6), para realização dos trâmites de liberação do corpo.

Alexandre era casado e natural da cidade de Presidente Prudente, município do interior do estado de São Paulo, onde será sepultado.