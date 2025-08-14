Corpo é encontrado por populares em mangue no bairro João Alves em Socorro

Um corpo do sexo masculino foi encontrado por populares na madrugada desta quinta-feira (14), em uma região de mangue, no bairro João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que a guarnição foi acionada e no local, populares relataram que ouviram disparos de arma de fogo e, posteriormente, encontraram o corpo na área de manguezal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito recolheu e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e a policia civil vai investigar o caso.

Foto reprodução