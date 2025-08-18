Corregedoria Eleitoral de Sergipe realiza inspeção na 17ª Zona Eleitoral, em N. Sra. da Glória

Dando continuidade ao calendário de inspeções cartorárias, a Corregedoria Eleitoral de Sergipe (CRE) realizou, nos dias 13 e 14 de agosto, visita de inspeção na 17ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Nossa Senhora da Glória e São Miguel do Aleixo.

A ação foi conduzida pelas servidoras Camila Brasil e Maria Elizabete Santos Almeida, e pelo servidor Abdorá Coutinho Oliveira, com acompanhamento da Coordenadora da CRE, Ana Patrícia Ramos.

À frente da 17ª Zona Eleitoral está a juíza Fabiana Oliveira Bastos de Castro, sendo a chefia do cartório exercida por Juliana Leite Nunes Baptista.

O ciclo de inspeções teve início em 11 de fevereiro, na 1ª Zona Eleitoral de Aracaju, e seguirá até 30 de setembro, quando será concluído na 19ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Propriá, Amparo de São Francisco, Japoatã, São Francisco e Telha.

As visitas objetivam orientar as juízas e os juízes eleitorais sobre a regularidade dos serviços, além de supervisionar e fiscalizar procedimentos como o encaminhamento de dados de filiação partidária, a tramitação de processos e o cumprimento dos prazos legais previstos na legislação eleitoral.

Compete ainda à CRE do TRE-SE analisar as atividades desenvolvidas pelas zonas eleitorais, verificando se as determinações estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelo próprio TRE-SE estão sendo rigorosamente observadas.

Audiodescrição: arte em fundo branco com legenda informativa na cor verde. No lado direito da arte uma lupa que dar destaque para a logo marca da Corregedoria Eleitoral de Sergipe.

Fonte e foto TRE-SE