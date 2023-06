Correição ordinária na 7ª Vara de Aracaju é encerrada nesta sexta

O presidente e corregedor do TRT da 20ª Região, desembargador José Augusto do Nascimento encerrou, na manhã desta sexta-feira, 16/6, a correição ordinária na 7ª Vara de Aracaju (7ª VT).

Na apresentação dos resultados dos trabalhos correicionais, o corregedor do Tribunal parabenizou o juiz titular, Hider Torres do Amaral, a secretária da VT, Shirley de Freitas Fernandes Santos, e os(as) servidores(as) da unidade pelos serviços prestados, e sugeriu o aprimoramento dos métodos de trabalho para o domínio do fluxo processual e a criação de uma estratégia para aumentar a celeridade e a produtividade com a redução dos prazos.

O desembargador José Augusto do Nascimento parabenizou a equipe pela não existência de processos conclusos na 7ª VT para julgamento com prazo excedido, pelo cumprimento das Metas Nacionais 2 e 3 do Poder Judiciário do ano de 2022 e pela redução dos prazos médios na fase de execução e redução dos prazos médios do julgamento da ação até o arquivamento definitivo em relação ao ano de 2022.

“A equipe está de parabéns e a Vara está indo bem. Agradeço ao juiz titular pelo trabalho e por ter recebido muito bem, aqui na unidade, a equipe da Corregedoria. Reafirmo os parabéns a todos e torço para que, em breve, eu tenha notícias de que os resultados dos trabalhos da Vara estão ainda melhores”, declarou o corregedor do TRT-20.

O juiz titular da 7º VT, Hider Torres do Amaral, também fez seus agradecimentos. “Eu gostaria de todos os dias, ao chegar aqui, me reunir com o pessoal para agradecer. Mas a correria do cotidiano nos impede dessa tarefa. Então, num momento especial como hoje, aproveito para agradecer a nossa diretora, que é a alma daqui da Vara, a nossa vice-diretora, aos nossos assistentes e a todo corpo funcional pela excelência, empenho e esforço de todos, sem exceção. Os desafios são hercúleos quando se trata de aprimoramento porque as demandas não esperam, as metas para cumprirmos são muitas e nós temos que atendê-las, mas vossa excelência tenha certeza de que pode contar com o nosso compromisso”, frisou o magistrado.

Pontos fortes da 7ª VT

Entre os pontos fortes que foram destacados no resultado da correição ordinária estão a gestão permanente do magistrado titular em sintonia com os(as) servidores(as); a formação e qualificação de magistrados(as) e servidores(as); a infraestrutura física e tecnológica, com ótimas ferramentas de gestão processual e administrativa; o Planejamento Estratégico Participativo; o Plano de Gestão da Vara; as iniciativas voltadas para a saúde e qualidade de vida; a segurança institucional e a política socioambiental.

Acompanharam o desembargador José Augusto do Nascimento no encerramento da correição na 1ª VT, os servidores da Secretaria da Corregedoria, Alexandre Augusto de Almeida Rocha (secretário), Osman Nascimento, e Vanine Cabral.

Ascom TRT-20