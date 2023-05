Correios anuncia iniciativas para combater o assédio e o racismo na empresa

Alinhados ao compromisso do governo federal de adotar ações pautadas na agenda ASG (Ambiental, Social e Governança), os Correios anunciaram iniciativas para o combate do assédio e do racismo na estatal. Na quinta-feira (18), o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, assinou portarias para a criação de dois grupos de trabalho que irão tratar desses temas. O primeiro grupo irá propor meios para o combate ao assédio sexual e moral, enquanto o segundo tratará da promoção da equidade racial e do enfrentamento ao racismo.

“Desde que assumimos a gestão dos Correios temos recebido relatos de casos de assédio ocorridos em anos anteriores, em diversos setores. Estabelecer mecanismos eficazes de prevenção, apuração e punição do assédio e do racismo é nossa prioridade, pois entendemos que esse é o caminho para a construção de um ambiente de trabalho sadio e de uma sociedade justa”, afirmou o presidente da estatal.

Os dois grupos contam com a participação de representantes das federações de representação dos empregados: a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect). A iniciativa também atende a dispositivos do acordo coletivo de trabalho vigente, que foi mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Os representantes da empresa e das federações irão realizar estudos e propor ações para a superação das desigualdades, a não discriminação, a sensibilização e a promoção do respeito às diferenças no ambiente corporativo. As reuniões ocorrerão dentro das mesas temáticas, que também estão sendo retomadas pela empresa, e trarão subsídios para a implementação de políticas voltadas à igualdade de gênero e raça, ao respeito à diversidade, e ao enfrentamento ao assédio.

