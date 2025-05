Correios de Cristinápolis está  fechado para reforma há mais de 3 meses e obra está paralisada 

O Correios de Cristinápolis, existente há mais de 150 anos no município, está fechado e isto tem causado muita reclamações, já que os moradores precisam se dirigir a Tomar do Geru para fazer as postagens.

As informações passadas por populares são de que os vereadores do municipio não teriam feito nenhuma indicação e nem requerimento para providenciar a reforma do banheiro.

Eles afirmam que “além do local ser péssimo e ter um prédio da Exatoria Fiscal para funcionar a unidade, o Correios está fechado, sem previsão para reabrir”.

Em 2024, a promotora Dra. Márcia Jaqueline Santana, determinou a reabertura após eles publicarem que a agência só funcionaria dois dias na semana. Este ano o Ministério Público recebeu uma nova denúncia e aguarda providências.