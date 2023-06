Correios e Prefeitura de Socorro lançam selo em homenagem aos 30 anos do Forró Siri

Em comemoração aos 30 anos de existência do Forró Siri, os Correios de Sergipe, em parceria com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, irá lançar um selo personalizado, em reconhecimento a esta que é a maior manifestação cultural do município e uma das mais importantes do Estado de Sergipe. A homenagem à festa ocorrerá na próxima quarta-feira, 28, às 9h, no Centro Administrativo José do Prado Franco, sede do município.

O selo simboliza a importância da festa para o Estado e todo o esforço da gestão municipal para o crescimento do Forró Siri, além da sua contribuição no fomento à cultura, entretenimento e geração de emprego e renda. Apesar dos 30 anos de existência, em 2023 ocorrerá a 28ª edição do Forró Siri, uma vez que, por dois consecutivos, a festa não foi realizada em virtude da pandemia da Covid-19.

Um dos marcos do Forró Siri, que é reconhecido como o melhor São Pedro de Sergipe, ocorreu quando a atual gestão construiu um local específico para a realização da festa. Em 2017 nasceu a Arena Siri, um local reservado para a realização da festa e de outros eventos no município. A nova configuração proporcionou uma melhor e maior estrutura para a festa, e tranquilidade para os moradores e comerciantes que antes sofriam com as incômodas consequências em ter um evento de grande porte sendo realizado nas ruas. Hoje, o Forró Siri, que tem o cantor Ari da Perereca como um de seus idealizadores, é reconhecido pelo acolhimento ao público e ambulantes, e por sua programação diversificada, que inclui apresentações de artistas de renome nacional e regional.

Ascom prefeitura de Nossa Senhora do Socorro