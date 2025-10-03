Correios instala novo Ponto de Coleta no município de Aracaju

Nessa quinta-feira (2), os Correios, em parceria com a CAIXA, inauguraram mais um Ponto de Coleta na capital sergipana. A nova unidade está localizada na Lotérica Acumulou, no bairro Coroa do Meio, e tem como objetivo facilitar a postagem e a retirada de encomendas pelos clientes da estatal. A mais nova opção de atendimento já está em funcionamento na Avenida Mario Jorge de Menezes Vieira, 1806, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Este é o oitavo Ponto de Coleta em operação em Aracaju. Desde abril, os Correios vêm firmando parcerias com lojistas e lotéricas da cidade para ampliar a capilaridade dos serviços postais e oferecer mais comodidade à população. Os parceiros recebem remuneração por cada encomenda captada e entregue.

A previsão é de que mais seis pontos sejam inaugurados até o fim do ano, em bairros como 13 de Julho, Cidade Nova, Industrial e Santos Dumont. Segundo o superintendente dos Correios em Sergipe, Washington Bonfim, a iniciativa permite que os usuários realizem envios e retiradas de encomendas em locais como mercados, papelarias, farmácias e outros estabelecimentos credenciados, com mais praticidade e conveniência.

site da estatal para conferir os requisitos exigidos para ser um Ponto de Coleta. Lojistas interessados em serem parceiros dos Correios, ampliando sua visibilidade, o fluxo de pessoas em seus estabelecimentos e obtendo renda adicional, devem acessar opara conferir os requisitos exigidos para ser um Ponto de Coleta.

O credenciamento é feito de forma on-line, com preenchimento de um formulário. Em Sergipe, neste momento, a oportunidade é direcionada somente a comerciantes varejistas da capital.

Confira os Pontos de Coleta dos Correios em funcionamento na capital sergipana:

Nome da empresa Endereço Horário de Funcionamento Perfil Produtos de Limpeza Alameda dos Abais, 283 – Aeroporto Seg a sex 8h às 12h

Sáb 8h às 13h Construsantos Rua Jorn. Fernando Souza, 115 – Aeroporto Seg a sex 7h às 18h

Sáb 7h às 15h Vista-se Multimarcas Av. Hermes Fontes, 1381- Salgado Filho Seg a sex 10h às 19h

Sáb 10h às 14h30 Cyber Store Rua Pernambuco, 571 – Siqueira Campos Seg a sex 7h30 às 18h

Sáb 7h30 às 13h Favo Studio Rua Dom Bosco, 86 Anexo B – Cirurgia Seg a sex 8h às 18h

Sáb 8h às 12h Home Live Automação Tv. Armando Sales, 15 Loja 01 – Ponto Novo Seg a sex 8h às 17h30

Sáb 8h às 12h Lotérica Atalaia da Sorte Av. Santos Dumont, 372 – Atalaia Seg a sex 8h às 19h

Sáb 8h às 17h Lotérica Acumulou Av. Mario Jorge de Menezes Vieira, 1806 – Coroa do Meio Seg a sex 8h às 18h

Sáb 8h às13h

Ascom Correios