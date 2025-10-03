Correios instala novo Ponto de Coleta no município de Aracaju

Nessa quinta-feira (2), os Correios, em parceria com a CAIXA, inauguraram mais um Ponto de Coleta na capital sergipana. A nova unidade está localizada na Lotérica Acumulou, no bairro Coroa do Meio, e tem como objetivo facilitar a postagem e a retirada de encomendas pelos clientes da estatal. A mais nova opção de atendimento já está em funcionamento na Avenida Mario Jorge de Menezes Vieira, 1806, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e aos sábados, das 8h às 13h.
Este é o oitavo Ponto de Coleta em operação em Aracaju. Desde abril, os Correios vêm firmando parcerias com lojistas e lotéricas da cidade para ampliar a capilaridade dos serviços postais e oferecer mais comodidade à população. Os parceiros recebem remuneração por cada encomenda captada e entregue.
A previsão é de que mais seis pontos sejam inaugurados até o fim do ano, em bairros como 13 de Julho, Cidade Nova, Industrial e Santos Dumont. Segundo o superintendente dos Correios em Sergipe, Washington Bonfim, a iniciativa permite que os usuários realizem envios e retiradas de encomendas em locais como mercados, papelarias, farmácias e outros estabelecimentos credenciados, com mais praticidade e conveniência.
Lojistas interessados em serem parceiros dos Correios, ampliando sua visibilidade, o fluxo de pessoas em seus estabelecimentos e obtendo renda adicional, devem acessar o site da estatal para conferir os requisitos exigidos para ser um Ponto de Coleta.
O credenciamento é feito de forma on-line, com preenchimento de um formulário. Em Sergipe, neste momento, a oportunidade é direcionada somente a comerciantes varejistas da capital.
Confira os Pontos de Coleta dos Correios em funcionamento na capital sergipana:
|
Nome da empresa
|
Endereço
|
Horário de Funcionamento
|
Perfil Produtos de Limpeza
|
Alameda dos Abais, 283 – Aeroporto
|
Seg a sex 8h às 12h
Sáb 8h às 13h
|
Construsantos
|
Rua Jorn. Fernando Souza, 115 – Aeroporto
|
Seg a sex 7h às 18h
Sáb 7h às 15h
|
Vista-se Multimarcas
|
Av. Hermes Fontes, 1381- Salgado Filho
|
Seg a sex 10h às 19h
Sáb 10h às 14h30
|
Cyber Store
|
Rua Pernambuco, 571 – Siqueira Campos
|
Seg a sex 7h30 às 18h
Sáb 7h30 às 13h
|
Favo Studio
|
Rua Dom Bosco, 86 Anexo B – Cirurgia
|
Seg a sex 8h às 18h
Sáb 8h às 12h
|
Home Live Automação
|
Tv. Armando Sales, 15 Loja 01 – Ponto Novo
|
Seg a sex 8h às 17h30
Sáb 8h às 12h
|
Lotérica Atalaia da Sorte
|
Av. Santos Dumont, 372 – Atalaia
|
Seg a sex 8h às 19h
Sáb 8h às 17h
|
Lotérica Acumulou
|
Av. Mario Jorge de Menezes Vieira, 1806 – Coroa do Meio
|
Seg a sex 8h às 18h
Sáb 8h às13h
Ascom Correios