Correios seleciona lojas para atuar como Pontos de Coleta em Aracaju

Os Correios estão realizando o credenciamento de interessados em atuar como Pontos de Coleta da estatal na captação e na retirada de encomendas. Em Sergipe, podem se habilitar estabelecimentos do segmento de varejo, como farmácias, papelarias e lojas de conveniência, que estejam localizados em Aracaju.

Além da parceria com a empresa pública, que entrega milhares de encomendas diariamente em todos os cantos do país, o comerciante se beneficia com o aumento do fluxo de pessoas no estabelecimento, o que representa uma oportunidade para aumentar as vendas e dar mais visibilidade ao negócio.

O empreendedor ainda é remunerado por cada encomenda recebida ou entregue. A parceria entre Correios e lojistas também beneficia a população, que ganha um novo canal de atendimento, com horários flexíveis.

Como se credenciar – Para fazer parte da principal rede de prestação de serviços do Brasil, o lojista deve verificar todos os requisitos necessários e se credenciar pelo site dos Correios.

É necessário cumprir as condições exigidas pelos Correios para que qualidade da prestação do serviço seja mantida, como, por exemplo, ter espaço reservado para armazenar as encomendas e dispor de equipamentos como smartphone e impressora, além de estar em dia com obrigações fiscais e trabalhistas.

O Ponto de Coleta faz parte da proposta ‘Um Correios Para Chamar de Seu’, que expande a rede de atendimento da empresa por meio de parcerias com lojistas e empreendedores que desejam crescer e investir em negócios rentáveis a partir da associação à marca Correios.

