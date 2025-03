CORRIDA CIDADE DE ARACAJU: ALIMENTOS ARRECADADOS SERÃO DESTINADOS ÀS ENTIDADES ATENDIDAS PELA SEMFAS

Considerada a maior prova do Norte e Nordeste, a Corrida Cidade de Aracaju não é apenas uma celebração do esporte e da saúde, mas também uma oportunidade para fortalecer o compromisso social da nova administração municipal.

Em uma edição com número recorde de atletas, os 10 mil participantes tiveram a oportunidade de demonstrar solidariedade ao contribuir com alimentos não perecíveis, que serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O evento, que reuniu corredores de diferentes faixas etárias e níveis de classe social, propôs que cada participante realizasse a doação um quilo de alimento não perecível no momento da entrega do kit. Como resultado, 10 toneladas de itens como arroz, feijão, macarrão, leite e enlatados foram arrecadados e serão distribuídos entre diversas instituições atendidas pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas).

“Os alimentos estão sendo retirados de caminhão, separados por item, verificada a validade de cada um deles e depois serão feitas cestas e posteriormente encaminhadas as entidades que são cadastradas nos conselhos municipais da assistência social da criança, do adolescente e do idoso, bem como serão destinadas as nossas unidades. Nós temos abrigos de crianças e adolescentes, casas de passagem onde acolhemos idosos 24 horas por dia, ou seja, uma doação muito importante e que chega num bom momento, já que estamos no início de uma gestão”, declarou a secretaria da Família e da Assistência Social, Simone Valadares.

Para o secretário da Juventude e do Esporte (Sejesp), Aquiles Silveira, a edição de 2025 além de bater o número recorde de atletas, se consolidou como um verdadeiro símbolo de união e solidariedade. “A ação de arrecadação de alimentos tem como objetivo criar um laço entre o esporte e o apoio àqueles que mais precisam. Essa corrida é um instrumento poderoso de transformação social, e estamos muito felizes em ver o quanto a comunidade se engajou com a causa. Cada inscrição é uma chance de ajudar alguém, e isso é o que torna o evento ainda mais especial”, observa.

Espírito solidário entre atletas

Os atletas destacaram a importância de participar de eventos que também tenham impacto social. Aliomar Carvalho dos Santos, morador de Aracaju e participante dos 24 km, afirmou que é muito gratificante correr por um propósito maior. “Saber que minha participação vai ajudar a alimentar famílias que realmente precisam é algo que torna a experiência ainda mais significativa”, enfatizou.

Para outros participantes, como a advogada Marilia Menezes Costa, a corrida é mais que atividade esportiva; ela tem um valor simbólico. “Atletismo é algo que faço por prazer, mas saber que estou ajudando quem precisa torna a minha participação ainda mais especial. Isso me motiva a participar sempre que posso”, contou.

