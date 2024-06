Corrida da Amizade tem inscrições encerradas em tempo recorde 

A 6ª edição da Corrida da Amizade Nunes Peixoto promete movimentar a cidade de Nossa Senhora da Glória, no dia 21 de julho. Considerada uma das principais provas do interior sergipano, as inscrições dos 1.500 participantes foram encerradas em apenas 17 dias, considerado um tempo recorde para a prova. Além disso a corrida também reforça a preocupação com o social, já que as inscrições tiveram o valor simbólico de R$ 70,00 e toda a renda será destinada para 13 instituições de inclusão.

“A Corrida da Amizade Nunes Peixoto é conhecida por seu ambiente acolhedor e pela excelente organização, proporcionando uma experiência memorável tanto para corredores profissionais quanto para amadores. Além disso, a corrida tem um forte apelo social porque todo o valor da inscrição é doado para 13 instituições beneficentes do interior, e estamos incentivando a prática esportiva e o estilo de vida saudável na comunidade”, destacou Simone Peixoto, CEO do grupo Nunes Peixoto.

A expectativa da organização para a prova é que a corrida mobilize e motive os moradores de Glória e dos municípios vizinhos a criar hábitos mais saudáveis. “Para esse ano, ampliamos o número de participantes e estamos presenciando um bom engajamento da população local, isso nos entusiasma muito. A corrida contará com diversas categorias, incluindo modalidades para todas as idades, garantindo a inclusão de atletas de diferentes perfis”, explicou a CEO.

Uma grande festa

Além dos atletas, os moradores de Nossa Senhora da Glória e visitantes que irão ficar na torcida participarão das diversas atividades que serão realizadas ao longo do dia. A Corrida da Amizade Nunes Peixoto tornou-se um marco no calendário esportivo de Sergipe, reforçando a importância do esporte como ferramenta de integração e bem-estar social.

“A cidade aguarda com grande expectativa a realização desse evento que, ano após ano, vem fortalecendo os laços de amizade, ajudando às instituições, promovendo a saúde e o bem-estar pelo esporte”, defendeu Simone Peixoto ressaltando que a corrida é uma festa de integração e solidariedade.

Foto assessoria