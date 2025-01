CORRIDA DE CANOA DE PANO FECHA PROGRAMAÇÃO DO VERÃO SERGIPE 2025, NO MUNICÍPIO DE PACATUBA

Em um domingo ensolarado e repleto de expectativas, o Verão Sergipe 2025, iniciativa do Governo de Sergipe, chega ao seu último dia de atividades em Pacatuba baixo São Francisco, mas não ao fim de suas atrações esportivas pelo estado. A grande protagonista da vez é a famosa corrida de canoa de pano, esporte típico da região, que carrega toda a tradição e charme das comunidades ribeirinhas.

A canoa de pano é uma embarcação artesanal feita, em geral, de madeira, impulsionada por velas costuradas em tecido. A prática teve origem com pescadores da região, que transformaram o meio de sobrevivência em algo ainda mais divertido, uma competição saudável, cheia de histórias, passadas de geração em geração. Não à toa, quem visitou Pacatuba neste fim de semana teve a chance de vivenciar uma experiência única, assistindo a canoas coloridas cruzarem as águas, em disputas que unem técnica, cultura e muita torcida.

Incorporar este esporte tradicional na programação não foi apenas uma forma de diversão, mas também de valorizar o patrimônio cultural do estado e impulsionar o turismo local. Durante as provas, famílias inteiras se reuniram às margens do rio para prestigiar e torcer pelos competidores, trazendo um clima de confraternização, que mistura moradores antigos, visitantes curiosos e atletas cheios de histórias para contar.

“Foram mais de 400 inscritos na corrida de 5 km, mais de 200 atletas do beach soccer, vôlei de praia, futevôlei, no stand-up e hoje ainda teremos o banho assistido. Porque o Verão Sergipe, além de muito esporte e lazer, também é inclusã. É uma felicidade muito grande proporcionarmos tudo isso para a comunidade, trazendo novas atividades esportivas para a região e promover o esporte para o estado de Sergipe”, destacou Mariana Dantas, secretária de Estado do Esporte e Lazer.

Durante a competição, as margens do rio de Pacatuba se transformaram em um grande ponto de encontro, onde moradores e visitantes se reuniram para torcer pelos competidores e vivenciar a energia única desse esporte. Canoas coloridas cortaram as águas com graça e velocidade, enquanto o público vibrava a cada disputa acirrada. “Essa aqui é uma tradição dos pescadores da Ponta dos Mangues. Estamos acostumados a brincar aqui e participar dessa corrida. Como é uma tradição, quero que continue. O Governo do Estad está de parabéns. Só tenho só a agradecer a vocês por participar”, reconheceu o pescador Elias Machado.

Além do espetáculo nas águas, a corrida de canoa de pano também despertou a curiosidade e a admiração de visitantes que tiveram contato com a prática pela primeira vez. Muitos ficaram impressionados com a dedicação e o cuidado envolvidos na construção das canoas e na preparação dos competidores. “Agradeço a Deus todo dia. Todo ano esperamos esta orrida acontecer”, emocionouse o pescador Janison dos Santos.

Mesmo sendo a despedida do Verão Sergipe 2025 em Pacatuba, o evento ainda reserva outras modalidades e atrações em diferentes pontos do estado, seguindo até o fim de fevereiro e durante o Carnaval. Assim, o Governo de Sergipe reafirma seu compromisso em incentivar a prática esportiva, movimentar o turismo e manter vivas as tradições que fazem cada canto do estado ter seu próprio brilho. O próximo encontro será em Canindé de São Francisco, no sertão sergipano, de 31 de janeiro a 1º de fevereiro.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, e da Energisa.

Foto: Jessica Graça