Corrida de rua altera trânsito em diversos pontos de Aracaju no sábado,27

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que o trânsito em vários pontos da capital será alterado temporariamente, neste sábado, 27, devido à realização de uma corrida de rua. As interdições parciais serão desde a Orla da Atalaia até o cruzamento da avenida Ivo do Prado com a avenida Barão de Maruim.

Os bloqueios serão iniciados às 15h, na Orla, na altura da Passarela do Caranguejo. Sendo assim, o trânsito na avenida Santos Dumont e na rua Urbano Neto, no sentido praias/Centro, estará bloqueado. As avenidas Mário Jorge, Delmiro Gouveia, a ponte Godofredo Diniz e a avenida Beira Mar, até o cruzamento com a avenida Francisco Porto, no sentido Centro, ficará em meia pista.

A partir do cruzamento das avenidas Beira Mar com Anísio Azevedo, nas imediações da Praia Formosa, o trânsito volta a ficar totalmente bloqueado, no sentido Centro, na avenida Ivo do Prado, até o cruzamento com a Barão de Maurim. A previsão é que o trânsito seja liberado às 18h.

“Por ser um percurso extenso precisamos ter muita atenção para dar segurança aos participantes da corrida e condutores. Montamos uma operação de trânsito com bloqueios e meia pista para garantir a mobilidade e a realização da corrida, e é importante que os condutores fiquem atentos aos pontos de interdições, às sinalizações e orientações dos agentes de trânsito”, ressalta o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Desvios

Os veículos que circulam pela rodovia Inácio Barbosa, sentido praias/Centro, serão desviados para a rua Deputado Clóvis Rollemberg, já que a Orla da Atalaia, até o Farol, estará bloqueada para os atletas.

Os veículos que trafegam pela Beira Mar, sentido Centro, terão que desviar pela avenida Francisco Porto, acessar a avenida Acrísio Cruz, e seguir pela rua Cedro.

Foto: Ascom/SMTT