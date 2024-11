Corrida de rua altera trânsito na Orla da Atalaia neste sábado, dia 30

O trânsito na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, será alterado neste sábado (30), devido à realização de uma corrida de rua. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que o sentido praias/Centro da via, será bloqueado às 14h, em frente ao Monumento aos Formadores da Nacionalidade após os Arcos da Orla.

Os participantes seguirão em direção à rodovia Inácio Barbosa.

Os condutores que trafegam pela avenida Santos Dumont, no sentido Centro/praias, os retornos no entorno serão bloqueados e o veículos serão desviados pela rua Clóvis Rollemberg. A via será reaberta progressivamente à medida que os participantes avançarem pelo percurso. A previsão é que o trânsito seja totalmente liberado às 18h. Agentes da SMTT estarão posicionados em pontos estratégicos para realizar as interdições e orientar os motoristas.

Transporte público

Por conta da interdição parcial da avenida Santos Dumont, algumas linhas de ônibus do transporte público terão seus itinerários alterados. Confira:

008–Porto Sul / Bairro Industrial

051–Atalaia / Centro

100CS2–Circular Shoppings 02

600CP1–Circular Praias 01

600CP2–Circular Praias 02

Itinerário:

Linha 008- Após saírem do Terminal Zona Sul, percorrerão pela avenida Rotary e entrarão na Rua Cel. José Figueiredo de Albuquerque, seguindo pelas ruas Dr. Fernando Sampaio e Aloísio Campos, rua Cônego José Félix de Oliveira, av. Santos Dumont, retorno, av. Santos Dumont.

Linhas 051 e 100 CS2- Após saírem do Terminal Zona Sul, percorrerão pela av. Rotary e entrarão na rua Cel. José Figueiredo de Albuquerque, seguindo pelas ruas Dr. Fernando Sampaio e Aloísio Campos.

Linha 600 CP1- Após sair do Terminal Zona Sul, deverão seguir pela av. Rotary, av. Santos Dumont, rua Dep. Clóvis Rollemberg, av. Melício Machado, retorno, av. Melício Machado, av. Dr. Silvio Cabral Santana, av. Inácio Barbosa.

Linha: 600 CP2 – av. Inácio Barbosa, rotatória, av. Dr. Silvio Cabral Santana, av. Melício Machado, rua Dep. Clóvis Rollemberg.

Foto SMTT