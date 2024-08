Corrida Duque de Caxias acontece neste domingo, 25 de agosto

Prova atlética alusiva ao Dia do Soldado acontece neste domingo (25), com largada e chegada no estacionamento do RioMar Aracaju

Em comemoração ao Mês do Soldado, o Exército Brasileiro realiza diversas ações alusivas à data, entre elas atividades que contemplam a sociedade em geral, como a Corrida Duque de Caxias.

Organizada pelo 28º Batalhão de Caçadores, a vigésima quarta edição da maratona acontece neste domingo, 25 de agosto, a partir das 7h. A concentração, aquecimento, largada e chegada da prova acontecem no estacionamento do RioMar Aracaju e os percursos correspondem a 2,5 km, 5 km e 10 km.

Os inscritos devem retirar o kit do atleta nos dias 22, 23 e 24 de agosto, das 10h às 21h45, na loja Decathlon, localizada no segundo piso, no corredor da Camicado.

Como a corrida possui caráter beneficente, a retirada do kit será mediante a doação de 1 Kg de alimento não perecível, sendo aceitos apenas os seguintes alimentos: arroz, feijão, macarrão, leite em pó e/ou açúcar. Para mais informações e o regulamento completo, acesse aqui.

Serviço

O quê. 28º Batalhão de Caçadores promove a XXIV Corrida Duque de Caxias.

Quando. Dia 25 de agosto (domingo), a partir das 7h.

Onde. Largada e chegada no estacionamento do RioMar Aracaju.

Retirada do kit do atleta. Dias 22, 23 e 24 de agosto, das 10h às 21h45, na loja Decathlon, localizada no segundo piso (L2), no corredor da Camicado. A retirada do kit será mediante a doação de 1kg dos seguintes alimentos: arroz, feijão, macarrão, leite em pó e/ou açúcar.

Mais informações. Acesse XXIV Corrida Duque de Caxias 2024 (ticketsports.com.br)

