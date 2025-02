Corrida e ciclismo batem recorde de público no Verão Sergipe em Canindé

A manhã ensolarada deste domingo, 2, garantiu recorde de público em mais um dia de competições esportivas do Verão Sergipe no município de Canindé de São Francisco. Logo cedo, mais de 600 atletas amadores e profissionais estiveram concentrados na Arena Play Sport para participarem da corrida de rua e do passeio ciclístico organizados pelo Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

“É uma alegria muito gratificante a gente poder proporcionar tanto esporte, lazer, diversão, saúde e qualidade de vida para a nossa população. Claro que é sempre um desafio, porque o Verão Sergipe acontece em cinco municípios diferentes, cada um deles com um cenário completamente distinto. Terminamos essa etapa e, na segunda-feira, já estaremos trabalhando para a etapa seguinte, e o resultado é sempre muito gratificante, porque a gente vê a população comparecendo. Esse ano, aqui em Canindé, a gente bateu todos os recordes”, destacou a secretária da Seel, Mariana Dantas, com expectativa da continuidade desse sucesso para as próximas edições em outros municípios.

A secretária ainda ressaltou a diversidade de cidades representadas pelos participantes durante a corrida e o ciclismo, a exemplo de Poço Redondo, Monte Alegre, Aracaju, e até mesmo atletas de outros estados, como Alagoas. Para ela, o resultado reflete a importância da prática esportiva e da iniciativa pública que se faz presente no dia a dia da população. Além de gestora, Mariana também esteve na linha de frente da corrida.

“Não basta proporcionar, tem que ser exemplo. Eu tenho o esporte correndo nas minhas veias desde muito cedo e sempre procuro manter essa rotina diária. Estar aqui, sentindo toda essa energia do nosso sertão, o calor do nosso povo, é bom demais”, celebrou.

Entre os participantes da corrida de 5 quilômetros que teve destino à Prainha, nas margens do Rio São Francisco, esteve o atleta profissional Vanderley Santos. “O Governo está de parabéns por essa ação inovadora que é muito pertinente, principalmente para nós atletas. Ela também gera renda, ajuda os comerciantes, apresenta a cultura da nossa região e incentiva a levar o nome de Canindé e Sergipe para outros estados”, enfatizou.

Também de Canindé, a atleta amadora Beatriz Santos, 21 anos, compartilhou da mesma opinião. Ela começou a correr há menos de um ano e já tem a atividade como uma de suas paixões, especialmente pelo cuidado com a saúde mental. “Eu me sinto leve, livre, não tem explicação. Só quem corre sabe. É maravilhoso, principalmente esse percurso. Não só quem é daqui, mas quem é de fora sabe a beleza que tem a nossa Prainha”, contou a atleta, que costuma correr no local quando necessita se conectar com a natureza.

A importância e organização do evento também não passaram despercebidas entre os ciclistas que percorreram 15 quilômetros, saindo da Arena Play Sport, passando pelo Karrancas e se dirigindo, igualmente aos corredores, para a Prainha.

“É sempre muito importante ter esse incentivo da prática esportiva, e tanto a corrida e o ciclismo tem ganhado uma força imensa, com desenvolvimento até para o comércio local. Muitas pessoas de outras cidades estão aqui presentes, inclusive de outros estados. A organização está impecável, o governo está de parabéns. A gente tem aqui a presença da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do pessoal da saúde dando assistência e fazendo monitoramentos. Tudo perfeito”, destacou o ciclista Givagner Gonçalves, 35 anos, do município de Piranhas, em Alagoas.

Givagner pratica o ciclismo há 10 anos e corrida há cinco, e participa do Verão Sergipe pela segunda vez. “São 15km de uma beleza impecável. Eu sou meio suspeito para falar, porque sou da região, mas amo isso aqui de coração. As pessoas que estão vindo têm a oportunidade de conhecer aqui pela primeira vez. Certamente vão sair com uma visão perfeita, um sentimento de gratidão, de dever cumprido pelo Governo do Estado proporcionar isso aqui”, concluiu.

O também ciclista Adailton Santos, 32, veio do município de Monte Alegre pedalando com seus colegas para participar da competição. “Além da saúde, é um esporte que cada dia mais se valoriza, impulsionando o lugar. Novas pessoas acabam vindo e o evento vai ficando conhecido. Se esse ano foi bom, no próximo ano a expectativa é ainda melhor”, refletiu ele, que integra a associação de ciclismo ‘Sussuaranas do Pedal’ de Monte Alegre.

Verão Sergipe

Foto: Everton de Souza