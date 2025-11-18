Cortejo do Descidão dos Quilombolas celebra o Dia Nacional da Consciência Negra

Nesta terça-feira, 18 de novembro, a ancestralidade vai ecoar pelos corredores do Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A partir das 18 horas, o centro de compras e lazer recebe o bloco afrocultural Descidão dos Quilombolas e o público está convidado a acompanhar o vibrante cortejo de música e dança, que será iniciado em frente à Portaria D.

O desfile conduzido pelos ritmos marcantes do samba-reggae e afro-reggae celebra, de forma antecipada, o Dia Nacional da Consciência Negra.

Há mais de três décadas, o Descidão dos Quilombolas é símbolo de preservação da memória afro-brasileira e de enfrentamento ao racismo estrutural. Surgido no bairro Getúlio Vargas, o tradicional “Geruzinho”, o bloco leva para as ruas de Aracaju a força percussiva de grandes mestres como Dingo Bala, Nenê Mariah e Nego Dadas, sob a liderança do presidente Carlos Henrique Santos, o Nikimba. Seu repertório exalta a história e a identidade negra, reafirmando a missão de levar cultura e reflexão à população.

Mais que um espetáculo, o Descidão dos Quilombolas é um ato de resistência que convida o público a refletir sobre a luta por igualdade racial e sobre o legado dos povos quilombolas que seguem inspirando gerações.

Descidão dos Quilombolas

O quê? Shopping Jardins recebe cortejo do bloco afrocultural em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra.

Quando? Terça-feira, 18 de novembro, às 18 horas.

Onde? Concentração em frente à Portaria D do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Descidão dos Quilombolas – Lotti+Caldas Comunicação