Cortejo e xaxado dão o tom dos festejos juninos no Alto Sertão Sergipano

As DRE 7 e DRE9 reuniram a comunidade escolar em torno dos festejos juninos representados por comidas típicas, apresentações de quadrilhas juninas, de cordel e muito arrasta-pé.

“Não há, ó gente, ó não luar como este do sertão!”, já cantava o saudoso Luiz Gonzaga (1912-1989), essa joia memorável do cancioneiro Catulo da Paixão Cearense (1863-1946), no inesquecível clássico “Luar do Sertão”. Mas clássico mesmo é festejar em plena praça pública o São João sob a luz do luar. Foi neste cenário sertanejo que aconteceu o festival junino da Diretoria Regional de Educação 7, no município de Porto da Folha, no dia 16, com direito a cortejo pelas ruas da cidade, apresentações em praça pública e muito xaxado para animar os forrozeiros de plantão.

A concentração do cortejo aconteceu na Praça do Boi e percorreu as ruas de Porto da Folha até a Praça da Matriz, cuja estrutura estava montada para receber as apresentações de quatro escolas da rede estadual de ensino. Teve teatro e samba de coco apresentados pelos alunos do Colégio Estadual Quilombola 27 de maio, xaxado de Lampião e Maria Bonita interpretado pelos alunos do Colégio Estadual Pedro Alves de Souza, além das tradicionais quadrilhas juninas apresentadas pelos alunos dos Centros de Excelência Lourival Baptista e do Colégio Estadual Professora Maria Zenite dos Santos. O destaque da noite foi o noivo, representado por Lucas Santana da Hora (aluno com deficiência física e intelectual) que, em parceria com a noiva e professora Jucilene Andrade, deu um show de alegria e desenvoltura!

A diretora da DRE 7, Elaine Silva Melo Tomé, comentou sobre a escolha dessa diretoria regional de somar-se ao festejo junino da cidade. “É um momento muito importante. Porto da Folha tem essa cultura, e a DRE 7 veio agregar com as apresentações dos nossos estudantes em praça pública. Os festejos juninos estão tendo uma repercussão positiva junto à comunidade escolar”, comentou.

DRE 9 festeja o Arraiá do Mané

Também na sexta-feira, a Diretoria Regional de Educação 9, sediada em Nossa Senhora da Glória, reuniu a comunidade escolar em torno dos festejos juninos representados por comidas típicas, apresentações de quadrilhas juninas, cordel, brincadeiras lúdicas e muito arrasta-pé embalado por um trio de forró pé de serra.

De acordo com o diretor da DRE 8, Antônio Santana, este encontro cultural congregou 14 escolas dos municípios de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Poço Redondo e Canindé de São Francisco. “Todos os colégios estão aqui representados com atrações artísticas, cantoria, comidas típicas e exposição de artesanatos. É a reunião de todas as escolas, neste primeiro ano de festejos juninos nas diretorias regionais, está sendo uma maravilha, e ano que vem será ainda melhor”, destacou.

Festivais juninos

Os festivais juninos fazem parte de um projeto da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) ao incentivar que as dez diretorias regionais de educação realizem encontros juninos com as escolas estaduais circunscritas a cada uma delas, com o intuito de resgatar as tradições regionais, culturais e juninas. “Em cada DRE que nós visitamos, encontramos as particularidades de cada município e de cada região. Encontramos as suas tradições contadas em prosas e versos, as suas histórias, as belezas retratadas por aqueles que fazem parte da Educação”, destaca Zezinho Sobral, secretário de Estado da Educação e da Cultura.

Nesta segunda-feira, 19, as cidades de Laranjeiras e Aracaju recebem os festivais juninos das escolas circunscritas à Diretoria Regional de Educação 8 e à Diretoria de Educação de Aracaju. Na terça-feira, 20, serão as escolas de Propriá, circunscritas à Diretoria de Educação 6, no Largo da Catedral, e Nossa Senhora das Dores, DRE 5, no ginásio de esportes da Tancredo Neves. Na quarta-feira, 22, ocorrerá o tradicional Forró EducaGente, a partir das 18h, no Complexo Administrativo e Pedagógico da Seduc, envolvendo todas as diretorias regionais de educação.

Foto: Michele Becker

Assessoria de Comunicação da SEDUC