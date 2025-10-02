CPNU 2 reúne 12.357 pessoas candidatas inscritas no estado de Sergipe

Colégio Master, em Aracaju, é o local que concentrará maior número de participantes no próximo domingo (05/10)

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), e executado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), terá forte impacto em Sergipe. Ao todo, 12.357 pessoas candidatas confirmaram inscrição para a prova objetiva, que será realizada no próximo domingo (05/10) em dois municípios.

Deste montante, 7.425 (60%) são mulheres, enquanto 4.932 (40%) são homens. O CPNU está construindo um serviço público com a cara do Brasil ao integrar esforços de inclusão, com reforço das ações afirmativas, e de democratização do acesso às carreiras públicas, facilitando a participação de pessoas de todas as regiões do país. “Quanto mais diverso forem os servidores e servidoras públicas, mais eles conhecem a nossa realidade, mais eles trazem outras formas de olhar a política pública”, disse a ministra Esther Dweck.

Participação em Sergipe

Em Sergipe, a mobilização será significativa:

Total de pessoas candidatas inscritas: 12.357

12.357 Percentual em relação ao total nacional: 1,63%

1,63% Número de cidades onde serão aplicadas as provas: 2

2 Municípios com locais de provas: Aracaju, Itabaiana

Aracaju, Itabaiana Número de locais de prova: 20

20 Principal polo de aplicação: Aracajú – Colégio Master com 1.718 inscritos

Aracajú Colégio Master com 1.718 inscritos Bloco mais concorrido: Bloco 5 – Administração com 2.753 participantes

Distribuição das vagas para o estado

O CPNU 2 representa uma oportunidade concreta de ingresso em cargos federais com lotação em Sergipe. Há vaga específica para o estado para a função de Engenheiro Agrônomo no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). O interesse da maioria dos participantes, contudo, se volta para oportunidades de âmbito nacional, com destaque para as vagas de nível superior na área de Administração.

Diversidade e inclusão em Sergipe

O edital do CPNU 2 estabelece políticas afirmativas que asseguram reserva de vagas e tratamento equitativo para grupos historicamente excluídos. Em Sergipe:

Pessoas negras inscritas: 3.873 inscritos, o que corresponde a 1,84% do total nacional nesta categoria.

3.873 inscritos, o que corresponde a 1,84% do total nacional nesta categoria. Pessoas indígenas inscritas: 87 inscritos, o que corresponde a 1,31% do total nacional nesta categoria.

87 inscritos, o que corresponde a 1,31% do total nacional nesta categoria. Pessoas quilombolas inscritas: 104 inscritos, o que corresponde a 2,08% do total nacional nesta categoria.

104 inscritos, o que corresponde a 2,08% do total nacional nesta categoria. Pessoas com deficiência inscritas: 562 inscritos, o que corresponde a 1,87% do total nacional nesta categoria.

Estrutura de aplicação

Para viabilizar a realização das provas em Sergipe, uma rede de instituições de ensino foi preparada, garantindo infraestrutura adequada, acessibilidade e segurança. A logística contará com fiscais, aplicadores e equipes de apoio, além do monitoramento nacional coordenado pelo MGI e pela Enap, que acompanharão em tempo real a aplicação em todas as regiões do país. Assim como em todo país, as forças de segurança do Estado estão apoiando a realização do CPNU 2, tanto no transporte das provas, como nos locais de sua realização.

Serviço para pessoas candidatas de Sergipe

Data da prova objetiva: 5 de outubro de 2025

5 de outubro de 2025 Horários: Nível Superior: das 13h às 18h (horário de Brasília) Nível Intermediário: das 13h às 16h30 (horário de Brasília)

Fechamento dos portões: 12h30 (horário de Brasília)

Diferença de fuso horário: em Sergipe, que segue o horário oficial de Brasília, os portões serão fechados às 12h30 (horário local).

Cartão de confirmação: disponível em Link.

Documentos aceitos: originais com foto, inclusive versões digitais nos aplicativos oficiais GOV.BR (CNH, e-Título, Carteira de Identidade Digital). Não serão aceitas cópias, fotos ou capturas de tela.

CPNU 2 em todo Brasil e cronograma

Com um total de 761.528 inscrições confirmadas em todo o Brasil, o CPNU 2 se consolida como um modelo inovador para democratizar o acesso ao serviço público federal. O certame, que oferecerá 3.652 vagas em 32 órgãos, atraiu candidatos de 4.951 municípios e terá provas aplicadas simultaneamente em 228 cidades.

A lista de convocados para a segunda prova será divulgada no dia 12 de novembro e a prova discursiva será no dia 7 de dezembro.

A primeira lista de pessoas candidatas classificadas no CPNU será divulgada no dia 20 de fevereiro. A partir dessa data, serão feitas três chamadas de confirmação de interesse. Caso algum candidato chamado na primeira lista desista do concurso, ele pode abrir espaço para novos convocados. A lista após a terceira confirmação de interesse será divulgada em 16 de março.

Fonte CPNU 2