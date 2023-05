CRA de Sergipe abre vaga para contratação de estagiário

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) abriu 01 (uma) vaga para contratação de estagiário na área de administração, com carga horária de 20 horas semanais. O estágio possui bolsa remunerada e auxílio transporte.

Para se candidatar a vaga de ensino superior, os estudantes devem cursar a partir do 4º período, ter a frequência mensal atualizada e possuir experiência e habilidade com as ferramentas do pacote Office (Excel, Word e Power Point). Os interessados devem enviar currículo para assessoria01@crase.org.br até o dia 23 de maio.

Mais informações por meio dos telefones (79) 3214-2229/98877-7967 (WhatsApp).

Por Danilo Cardoso