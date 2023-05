CRA de Sergipe cria Comissão de Mediação e Arbitragem

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) criou a Comissão de Mediação e Arbitragem, que visa assegurar a atuação dos profissionais no mercado de trabalho e ampliar as oportunidades para a categoria. O ato aconteceu durante a Reunião Plenária híbrida desta quinta-feira, 18.

Ainda na pauta do encontro foram analisados processos de fiscalização e registro junto a entidade, parecer de demandas internas e a apresentação do balancete referente ao mês de abril 2023.

O presidente aproveitou a reunião Plenária para exaltar aos dados positivos do CRA-SE. “Quero registrar para todos que durante o Fórum dos Presidentes, em Fortaleza, o CRA Sergipe ficou em quarto no quesito de transparência de todos os conselhos de administração do país, segundo informações do Tribunal de Contas da União. Estamos muito bem e esperamos atingir a primeira colocação até dezembro”, disse Carlos Eloy Filho.

Presença

A Plenária contou com a presença do presidente do CRA-SE, Adm. Carlos Eloy Filho; do diretor administrativo e financeiro, Adm. Gildson Mendes; dos conselheiros Adm. Max Dósea e Adm. Marcelo Barreto; além da participação on-line do vice-presidente, Adm. Renan Tavares; do diretor de Fiscalização, Adm. Sidney Vasconcelos; dos conselheiros e Adm. Diego de Oliveira; Além de colaboradores, funcionários e prestadores de serviços.

