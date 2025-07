CRA-SE SE REÚNE COM EMSETUR PARA PLANEJAR EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO JUBILEU DE DIAMANTE, EM ARACAJU

A diretoria do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) esteve reunida nesta terça-feira, 29, com o diretor-presidente da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), Fabiano Oliveira, para discutir o planejamento de eventos comemorativos pelos 60 anos de regulamentação da profissão de administrador no Brasil — o Jubileu de Diamante da Administração.

Durante o encontro, foram debatidas iniciativas voltadas especialmente aos profissionais registrados no CRA-SE.

Entre elas, está a proposta de realização de um evento focado em Governança Pública, com o apoio da Emsetur, além da possibilidade de trazer para Sergipe um dos grandes eventos nacionais da Administração em 2026, como o Encontro Brasileiro de Administração (Enbra), o Fórum Internacional de Administração (FIA) ou o Encontro Regional de Profissionais de Administração (ERPA).

“Estivemos com o diretor-presidente da Emsetur para planejar ações tanto para este ano quanto para 2026. Com o sinal positivo, o próximo passo é dialogar com o Conselho Federal de Administração e colocar o CRA Sergipe à disposição para sediar um FIA, Enbra ou ERPA, que são grandes eventos da Administração nacional e atraem um excelente público”, afirmou o presidente do CRA-SE, Adm. Gildson Mendes.

Também marcaram presença no encontro o diretor administrativo e financeiro, Adm. Carlos Eloy Filho, o conselheiro Adm. Fabrizio Silvestre, e o administrador registrado Roberto Viana.

Ascom CRA-SE