CRAI SERGIPE É REFERÊNCIA NACIONAL NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

O Centro de Referência no Atendimento Infantojuvenil de Sergipe (Crai), órgão vínculado à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), atende crianças e adolescentes até 18 anos vítimas de violência sexual. O serviço conta com equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos, assistentes sociais e profissionais de enfermagem para acolher e atender as vítimas que procuram a unidade.

De janeiro a setembro de 2024 foram realizadas 1.592 consultas médicas, 1.081 atendimentos psicológicos e 232 perícias médicas. Além disso, ainda foram feitos 925 atendimentos do serviço social e 807 coletas de material para exames.

Segundo a superintendente da MNSL e coordenadora do Crai, Lourivânia Prado, os profissionais no serviço são de excelência, capacitados e com vasta experiência no atendimento a vítimas de violência sexual. Eles prestam atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. “A equipe multidisciplinar é composta por profissionais da psicologia, psiquiatria, serviço social, enfermagem e outras especialidades médicas, como a ginecologia”, informou.

O Crai Sergipe é o primeiro do Norte/Nordeste e o segundo do Brasil. O centro de referência integra a Rede de Saúde e Proteção da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), com apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

Ampliação do atendimento

O Crai Sergipe irá receber o reforço de novos peritos médicos legistas da Polícia Científica da SSP. Recentemente, 19 novos peritos médicos legistas realizaram visita ao Crai, como parte do Curso de Formação de Peritos da Polícia Científica da Coordenação Geral de Perícia (Cogerp) da SSP.

Na oportunidade, os novos peritos médicos conheceram o serviço estadual de referência para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. “Estamos fazendo o curso preparatório e é gratificante conhecer essa parceria da Segurança pública com a Saúde. Sabemos que, infelizmente, existe um elevado número de crimes relacionados a crianças e adolescentes. É uma situação triste, mas o que nos conforta, é saber que podemos contribuir no acolhimento dessas vítimas”, enfatizou o médico legista, Victor Matheus.

Para a superintendente da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e coordenadora do Crai, Lourivânia Prado, esse treinamento da Segurança Pública com os novos peritos é importante para fortalecer a escala da perícia médica no Centro de Referência. “A partir da formação desses novos peritos, vamos conseguir fechar a escala de atendimentos da perícia de segunda a sexta-feira”, explicou.

Foto: Mário Sousa