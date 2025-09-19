CRCSE Itinerante: 53ª Reunião Plenária foi realizada na cidade de Estância

Na última quarta-feira, 17 de setembro, o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe realizou a 53ª Reunião Plenária, no auditório da sede da OAB/SE – Regional de Estância. A iniciativa faz parte do Projeto CRCSE Itinerante, que tem o objetivo de interiorizar as ações do Conselho e promover um diálogo efetivo com os profissionais da contabilidade. Participaram da sessão pública os conselheiros, colaboradores, representantes e membros de comissões do CRCSE, além de estudantes, advogados e integrantes da sociedade.

“Sem dúvidas, o CRCSE Itinerante significa o Conselho mais próximo da classe contábil.Tivemos a oportunidade de esclarecer como é o funcionamento do CRCSE e falamos tanto das nossas ações, quanto dos projetos. O sentimento é de gratidão pelo sucesso do evento e de felicidade por saber que estamos aumentando nossa transparência e abertura de canais de diálogo, com todos os profissionais da contabilidade de Sergipe”, expressou o presidente do CRCSE, Ionas Mariano.

A representante do CRCSE da Região Imediata de Estância, Fabiana Ramos, ficou satisfeita com a ampliação das ações do CRCSE no Interior. “Estou muito feliz com a execução do Projeto CRCSE Itinerante na minha amada Estância. Foi uma grande oportunidade para os meus colegas contadores e estudantes conhecerem, realmente, o trabalho do CRCSE. Estância está de portas abertas para receber mais atividades realizadas pelo Conselho, estamos à disposição”, afirmou.

O contador estanciano, Gervásio Almeida, acredita que o CRCSE Itinerante fortalece a contabilidade em Sergipe. “Essa iniciativa do CRCSE é muito importante para fortalecermos o vínculo com o Conselho, além de ampliar a transparência com a apresentação do trabalho de todas as Câmaras. É muito bom saber que podemos contar com o CRCSE”, disse.

Texto e foto Jamili Vasco – Assessoria de Comunicação CRCSE