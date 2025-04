CRCSE participa de lançamento do sistema de Procuração Digital da Prefeitura de Aracaju

Na última sexta-feira, 11 de abril, a Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ) lançou o novo sistema de Procuração Digital, com o objetivo de modernizar os processos administrativos e proporcionar mais praticidade, agilidade e segurança aos usuários. O presidente do CRCSE, Ionas Mariano, e a Conselheira Federal, Ângela Dantas, participaram do lançamento.

A funcionalidade possibilita que o contribuinte outorgue poderes a terceiros — como contadores, advogados ou representantes legais — para acessarem os serviços disponíveis no sistema da Semfaz, de forma totalmente digital, sem a necessidade de comparecimento presencial ou entrega de documentos físicos.

“A ferramenta trará um grande ganho para os profissionais da contabilidade, que não precisarão mais se deslocar fisicamente para acessar informações. Ganham os contribuintes, os contadores e o município com uma arrecadação mais célere”, celebrou o presidente do CRCSE, Ionas Mariano.

A conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, Ângela Dantas, parabenizou a Prefeitura pela iniciativa. “Isso é um verdadeiro presente para o contribuinte. Essa celeridade na obtenção de informações tributárias facilita a solução de pendências e fortalece o elo entre contribuinte e administração pública”.

Segundo o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação (DTIC), Jammson Santos, o novo sistema traz uma série de benefícios tanto para os contribuintes quanto para os profissionais da área contábil. “Vai permitir que o autuado, contador ou advogado acesse os sistemas da Secretaria em nome do contribuinte de forma imediata, sem precisar se deslocar até a sede para entregar documentos. Além da comodidade, o sistema reduz riscos de fraudes e extravio de documentos, e permite ao outorgado o gerenciamento de várias procurações em um ambiente digital, com possibilidade de consulta, renovação ou revogação de forma simples e organizada”, destacou.

Com informações da Semfaz