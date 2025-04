CRCSE participa do lançamento da campanha Destina Socorro

O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe participou do lançamento da campanha Destina Socorro. O objetivo da campanha, realizada através da Secretaria Municipal da Família, da Inclusão e da Assistência Social de Socorro (Semfas), é incentivar a destinação de 3% do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Dessa forma, a destinação deve ser feita até o dia 30 de maio, no momento da declaração do Imposto de Renda.

A solenidade contou com a presença do presidente do CRCSE, Ionas Mariano e dos conselheiros Cláudio Couto Aguiar e Clécio Silva Santos.“Parabenizamos toda a gestão municipal pela campanha Destina Socorro, que reverterá até 3% do Imposto de Renda para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Gostaria de lançar o desafio para que a prefeitura constitua também o Fundo Municipal do Idoso. Assim, na campanha do ano que vem, poderemos ajudar os idosos, as crianças e adolescentes de socorro com a destinação”, afirmou o presidente do CRCSE, Ionas Mariano.

O prefeito de Socorro, Samuel Carvalho, também esteve presente no lançamento da campanha. “Muito feliz em lançar de forma oficial a campanha ‘Destina Socorro’, com a ideia de ajudar as crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade, durante um ato que todo cidadão brasileiro faz todos os anos, que é a Declaração de Imposto de Renda. Os recursos arrecadados são destinados a programas e projetos locais, que mudam diversas realidades e desenvolvem atividades essenciais, por isso queremos incentivar a destinação e a conscientização”, expressou.

O secretário da Semfas, Gledson Oliveira, reforçou a importância da destinação, relembrando que a doação não tem custo nenhum aos contribuintes. “Não custa nada para ninguém, daquele recurso que iria para a União, 3% irá ficar no Fundo da Criança e do Adolescente no município. Faremos toda a prestação de contas, teremos um portal onde nós vamos detalhar sempre todas as ações e todos os pagamentos que são feitos com o Fundo da Criança e do Adolescente”, explicou.

Em Socorro, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente é gerido pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e pela Secretaria da Família, da Inclusão e da Assistência Social. “Esse recurso vai para projetos, programas e serviços, tanto de entidades não governamentais, sem fins lucrativos, bem como para projetos e programas governamentais. É uma campanha educativa que tem por objetivo fomentar políticas públicas, na garantia da perspectiva da dignidade da pessoa humana dessas crianças, bem como garantir direitos humanos de crianças e adolescentes do nosso município”, explicou a vice-presidente do Conselho, Michelle Marry Costa.

Por Jamili Vasco Assessora de Comunicação CRCSE – Com informações da Assessoria de Comunicação de Nossa Senhora do Socorro