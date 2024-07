Crea-SE emite nota técnica sobre supressão de árvores de áreas no Parque da Sementeira

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) emitiu, nesta quarta-feira (17), uma nota técnica sobre a supressão de árvores no Parque Governador Augusto Franco, também chamado de Parque da Sementeira. A emissão do documento aconteceu, após repercussão na imprensa de questionamentos sobre a retirada de árvores e impermeabilização da área verde do parque.

Atento a esta situação, o Crea-SE enviou ao parque técnicos, que avaliaram a execução das obras. Na ocasião, foram solicitadas documentações, que foram analisadas posteriormente.

Diante disto, o Conselho verificou que as obras tiveram aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracaju e da Administração Estadual do Meio Ambiente.

Com relação a supressão nada foi identificado. Foram analisados dois cajueiros, onde os técnicos do Crea-SE avaliaram que houve o tombamento natural devido à idade e desproporcionalidade de peso na arquitetura arbórea, estando os mesmos sofrendo de patologias inerentes à espécie. Estes tiveram, após o seu tombamento natural, o corte de suas partes, formando um material lendo-o ainda disposto in loco.

Já com relação à supressão de 182 coqueiros, concluiu-se que os pés estavam comprometidos, e que representavam riscos para comunidade que frequenta o parque.

Foi verificado que o projeto contempla o plantio de 1850 novas mudas de árvores no local.

Quanto a impermeabilização, após análise do projeto e informações do seu memorial, confrontando com a legislação de parques, ficou patente que a área esportiva que compreende pista de caminhada/corrida, acessos, quadras e demais equipamentos, não infringe os ditames legais para o PDDU.

Como o Conselho foi instado a se manifestar sobre este dois pontos, concluiu assim a sua análise técnica do projeto/obra do Parque Augusto Franco.

