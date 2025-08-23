Crea-SE encerra primeira fase de fiscalização em indústrias de Sergipe

Cinco grandes indústrias do estado de Sergipe foram fiscalizadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), na primeira fase de ações voltadas a este setor. Os trabalhos foram finalizados esta semana e entram em nova fase no mês de setembro.

Durante as visitas, os fiscais do Crea-SE reforçaram a necessidade de que as empresas tenham seus quadros técnicos regulares, ou seja, com profissionais devidamente habilitados para as funções que desempenham. As empresas também foram orientadas com relação aos registros junto ao Conselho e sobre o preenchimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cargo-função e obra/serviço.

O coordenador de fiscalização do Crea-SE, Raphael Nicolas, destacou que as fiscalizações preventivas são fundamentais para assegurar padrões técnicos, legais e de segurança nas indústrias.

“O Crea-SE orienta empresas e profissionais antes que ocorram irregularidades, para reduzir riscos de acidentes, danos ambientais e perdas financeiras. A fiscalização promove a conscientização e fiscaliza o exercício profissional para aumentar a confiabilidade técnica, para que projetos, instalações e manutenções atendam às normas vigentes, minimizando falhas que possam comprometer a operação. O objetivo maior é contribuir para ambientes de trabalho mais seguros”, falou.

Texto e foto assessoria