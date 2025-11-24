E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 25 de novembro de 2025

Aracaju, 01 de novembro de 2025

Crea-SE fiscaliza obra onde elevador despencou no Bairro Atalaia em Aracaju

Fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) estiveram na obra onde um elevador, do tipo cremalheira, despencou do 6º pavimento, deixando duas pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (24), no Bairro Atalaia em Aracaju.

Os fiscais foram recebidos por profissionais responsáveis pela obra, que forneceram informações iniciais e relataram como tudo aconteceu.

O coordenador de fiscalização do Crea-SE, Raphael Santos, explicou que informações adicionais serão solicitadas ao profissional responsável pela obra.

“Vamos analisar detalhadamente as informações prestadas quanto à ocorrência do sinistro, as documentações existentes e instaurar um processo administrativo para que sejam adotadas as devidas providências e possível responsabilização dos envolvidos”, falou.

Texto e foto assessoria

