Crea-SE fiscaliza obra onde elevador despencou no Bairro Atalaia em Aracaju

Fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) estiveram na obra onde um elevador, do tipo cremalheira, despencou do 6º pavimento, deixando duas pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (24), no Bairro Atalaia em Aracaju.

Os fiscais foram recebidos por profissionais responsáveis pela obra, que forneceram informações iniciais e relataram como tudo aconteceu.

O coordenador de fiscalização do Crea-SE, Raphael Santos, explicou que informações adicionais serão solicitadas ao profissional responsável pela obra.

“Vamos analisar detalhadamente as informações prestadas quanto à ocorrência do sinistro, as documentações existentes e instaurar um processo administrativo para que sejam adotadas as devidas providências e possível responsabilização dos envolvidos”, falou.

