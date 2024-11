CREA-SE LEVA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA OS 11 MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DE  SERGIPE

O Projeto Crea-SE Itinerante chega à sua segunda edição e esta semana acontece na região Sul de Sergipe, até esta sexta-feira (8). Esta iniciativa tem a proposta de fortalecer o vínculo entre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) e os profissionais de todo o estado, promovendo uma semana intensa de atividades de fiscalização e orientações técnicas. Depois do Alto Sertão, agora é a vez da região Sul.

O Crea-SE permite ao órgão conhecer mais de perto as demandas e desafios que engenheiros, agrônomos e geocientistas enfrentam em suas regiões.

Para o presidente do Crea-SE, engenheiro Dilson Luiz essa proximidade se traduz em uma atuação mais efetiva e personalizada, oferecendo suporte para que as práticas profissionais estejam em plena conformidade com as normas legais, além de promover políticas e ações ajustadas às necessidades de cada área.

A programação inclui uma ampla fiscalização nos municípios da região, visitas técnicas, debate e palestra sobre o uso e comercialização de agrotóxicos, um tema especialmente relevante para a região Sul, onde a agricultura desempenha um papel significativo na economia local.

O encerramento da programação da segunda edição do Crea-SE Itinerante será marcado por uma Sessão Plenária na Câmara Municipal de Estância, na sexta-feira, dia 8 de novembro, às 14h.

“Este momento não apenas celebra o sucesso das atividades realizadas, mas reafirma o compromisso do Crea-SE com uma gestão participativa e próxima dos profissionais sergipanos.

A presença do Crea-SE no interior do estado é mais que um movimento de fiscalização; é um símbolo de união e responsabilidade compartilhada, onde o diálogo e a colaboração reforçam o desenvolvimento regional e a valorização das profissões que transformam Sergipe”, enfatiza o presidente Dilson Luiz.

Fonte e foto Crea-SE