CREA-SE LEVA ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE ATUAÇÃO DO CONSELHO À EXPOGLÓRIA; FEIRA INICIA PRÓXIMA SEMANA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) participa da ExpoGlória, que vai de 17 a 20 de setembro, no município de Nossa Senhora da Glória, no alto Sertão do estado, reafirmando seu compromisso com o agronegócio por meio da tecnologia, fiscalização e inovação, garantindo mais segurança e eficiência para a produção sustentável.

O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e o Crea-SE estarão com um estande no evento, levando orientações e informações sobre a atuação do Conselho. O Confea, em conjunto com os Creas, fiscaliza o exercício profissional dos engenheiros agrônomos e de outras atividades técnicas relacionadas à agronomia, para que apenas profissionais habilitados e com os devidos registros atuem no setor.

A ExpoGlória é uma das principais feiras agropecuárias do estado de Sergipe e acontece na região que concentra a maior bacia leiteira. Toda a estrutura está sendo montada no Parque Cidade do Leite.

A feira movimenta a economia local, reunindo produtores rurais, empresários, investidores, cooperativas e um grande público interessado em negócios, inovação e entretenimento.

O evento é organizado pela Cooperativa Sertaneja do Agronegócio (Coopesea), em parceria com a prefeitura local.

Da assessoria – Foto: Ednilson Barbosa