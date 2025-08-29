CREA-SE REFORÇA NECESSIDADE DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS PARA INSTALAÇÃO DE CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

O Crea-SE levou ao cenário nacional as discussões sobre a instalação de carregadores de veículos elétricos. O Conselho também foi o primeiro do país a publicar um manual com normas e diretrizes sobre a instalação desses equipamentos. Após validação, esses requisitos passaram a ser exigidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. Esta semana, o Conselho Nacional de Comandantes-gerais dos Corpos de Bombeiros Militares (CNCGBM) publicou a Diretriz Nacional sobre Ocupações Destinadas a Garagens e Locais com Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE). O documento estabelece parâmetros mínimos de segurança contra incêndio e controle de riscos em estacionamentos e áreas com pontos de recarga de veículos elétricos.

A Diretriz vai servir de base para as fiscalizações que são realizadas pelo Crea-SE. Ao tomar conhecimento da publicação, o presidente do Crea-SE, engenheiro Dilson Luiz, destacou que uma das exigências estabelecidas pelo CNCGBM converge com o que o Conselho vem defendendo desde o início das discussões: é preciso que haja um estudo de viabilidade técnica feito por um engenheiro eletricista. Além das condições mínimas de mínimas de detecção e para o primeiro combate em caso de incêndio.

“O Crea-SE é um parceiro do Corpo de Bombeiros. Já esperávamos que a Diretriz fosse publicada nesses moldes, dando segurança à sociedade, o que por nós sempre foi defendido. Nosso objetivo é informar e proteger a sociedade, espelhando a boa técnica, e trazendo a segurança que as nossas profissões podem proporcionar”, falou.

A nova Diretriz começa a valer em 180 dias e o Crea-SE vai seguir reforçando a fiscalização.

“Exigindo profissional habilitado para instalação de carregadores, dimensionamento do projeto preventivo de combate à incêndio, dimensionamento da estrutura e vedações com relação a incêndios. Isso tudo é engenharia, isso tudo é Crea-SE”, finalizou.

