Creche no João Alves será ampliada com a construção de oito novas salas, em Socorro

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, e a secretária da Educação, Adriana Carvalho, assinaram nesta terça-feira (15) a ordem de serviço que autoriza a ampliação de mais uma creche no município. Desta vez, a unidade beneficiada é a Creche Mariana Martins Moura Sousa, localizada no bairro João Alves. Com a construção de oito novas salas de aula, a capacidade de atendimento será duplicada: além dos 247 alunos matriculados atualmente, a creche passará a oferecer 250 novas vagas para atender à crescente demanda da comunidade.

Ao todo, será feito um investimento de R$ 3.133.916,15, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que irá garantir que mais crianças tenham acesso à educação infantil.

O prefeito Samuel Carvalho, relatou satisfação em dar mais um passo significativo para a educação municipal. “Hoje assinamos a ordem de serviço para a ampliação da Creche Mariana Martins Moura Sousa, aqui no João Alves, onde vamos construir oito novas salas com o objetivo de aumentar a quantidade de vagas ofertadas e zerar o cadastro reserva. Toda criança tem direito à educação de qualidade, com estrutura adequada, e é isso que estamos providenciando”, pontuou o gestor.

“Eu conheço de perto a realidade dos pais que têm seus filhos no cadastro reserva e sei o quanto essa espera angustia as famílias. Essa creche não atende apenas o bairro João Alves, mas também a Taiçoca e outras comunidades vizinhas. Por isso, essa ampliação é vital para que possamos acolher mais crianças, apoiar o desenvolvimento delas e oferecer tranquilidade para os pais que confiam no nosso trabalho”, contou a secretária Adriana Carvalho, que reforçou que a ampliação faz parte de um conjunto de ações planejadas para transformar a educação infantil em todo o município.

Por estar localizada próxima ao Distrito Industrial de Socorro, a creche é amplamente procurada por mães e pais que trabalham na região e buscam deixar os filhos em um local acessível durante o expediente, como explicou a diretora da unidade, Michelanne Canuto, ao falar sobre a falta de vagas suficientes para atender a demanda. “Há muito tempo que a gente vem lutando por essas vagas, para que não tenha nenhuma criança no cadastro reserva, até porque é direito de todas as crianças estarem na escola, ter essa segurança. Então há muito tempo que a gente vem sonhando com essa ampliação”, disse.

A gestora da unidade explicou ainda que o espaço destinado às novas salas, localizado na parte posterior da creche, estava sem utilização e agora será reaproveitado de forma estratégica. A ampliação vai permitir não apenas dobrar a capacidade de atendimento, mas também melhorar a distribuição das turmas e garantir ambientes mais confortáveis, seguros e adequados para o desenvolvimento das crianças.

A importância da creche foi reconhecida pelos pais dos alunos, como expôs Shirley Santos Oliveira, que tem duas filhas frequentando a unidade. “É muito importante tanto para mim, para ir trabalhar, quanto para elas, pelo desenvolvimento, interação com outras crianças, desenvolver a fala e a questão alimentar também. Eu fico mais tranquila podendo trabalhar, me organizar e estar perto de casa, tudo isso facilita muito a vida”, relatou a mãe. Shirley também comemorou a ampliação das salas e afirmou que deseja matricular sua filha mais nova na creche, reforçando o quanto o serviço é essencial para as famílias da comunidade.

Mais investimentos na educação infantil

Essa é a segunda ordem de serviço assinada para a ampliação de creches no município, demonstrando o compromisso da gestão com o fortalecimento da educação infantil. Ao longo da semana, novas ordens de serviço serão autorizadas, com o objetivo de ampliar o número de vagas, zerar o cadastro reserva e garantir que mais crianças tenham acesso a uma estrutura de qualidade desde os primeiros anos de vida.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação